雙11戰報：京東成交額再創新高 下單用戶數激增40%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-12 07:55

今年雙 11 戰報來了！京東 (JD-US) (09618-HK) 公布，截至 11 月 11 日（周二）23 時 59 分，京東雙 11 成交額再創歷史新高，下單用戶數增長 40%，訂單量增長近 60%。

京東成交額再創新高，下單用戶數激增40%。（圖：Shutterstock）

據《華爾街見聞》報導，京東稱，第三方數據顯示，京東 APP 活躍用戶成長幅度穩居行業首位。

小米 (01810-HK) 的表現同樣亮眼，截至 11 月 11 日 23:59:59，全渠道累計支付金額突破人民幣（下同）290 億元。今年雙 11，小米號稱讓利 20 億，單品最高立省 4,000 元，活動產品涵蓋手機、數位、家電等品類。

截至 11 月 10 日 23:59:59，小米的掃地機品類、小米攝影機品類全渠道累計銷售額均突破 2 億元，小米空氣淨化器品類、行動電源品類、音箱品類、路由器品類、照明品類、曬衣機品類全渠道累計銷售額均突破 1 億元。

今年雙 11 呈現新特徵，從價格戰轉向效率競爭，AI 技術全面落地，近場電商加速滲透。

10 月 20 日晚天貓雙 11 開售首小時，蘋果 (AAPL-US) 、源氏木語、珀萊雅、斐樂、歐萊雅、lululemon(LULU-US) 等 80 個品牌成交破億元，30,516 個品牌成交翻倍，均超去年開售首日。

易觀的報告顯示，10 月 9 日至 11 月 3 日的雙 11 第一周期，天貓家電家居成交份額佔 47.9%，成交增速達 12.5%，市場份額和增速均居全網第一。

國補與雙 11 的疊加效應持續釋放消費潛力。天貓的數據顯示，家電等國補核心品類增長超過 30%。

今年天貓雙 11，超過 3,700 個品類、9,000 個品牌商家、50 萬款品牌商品參與國補，在品牌讓利 20%、平台補貼 10% 基礎上，疊加國補至高 20%，優惠力度達全年最大。