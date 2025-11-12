鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 02:00

《CNBC》周二 (11 日) 報導，美國航空業者警告，儘管國會正朝結束歷史最長政府關門邁進，但航班混亂恐仍持續數日。航空公司指出，機師與航管人員調度需時間恢復，班表難以立刻全面回復正常，加上感恩節旅運高峰將至，恐再掀全國性延誤潮。

政府重啟難救旅客！美國航空業警告：航班恐亂到感恩節(圖：REUTERS/TPG)

航班重整需時 感恩節恐遇「報復性延誤」

美國參議院本周一晚間通過臨時撥款法案，有望結束自 10 月 1 日以來的政府關門紀錄，法案現正送交眾議院表決。然而，航空公司警告，即使政府重啟，航班也無法立即恢復。

該組織呼籲國會「立即採取行動」，以減少感恩節與年終假期旅運混亂。根據航空數據公司 Cirium 資料，截至當地時間周二上午，美國約 5% 的航班被取消，雖較周一的 8.7% 與周日的 10.2% 略為改善，但數百萬旅客已受到波及。

航管人員未領薪、勞動緊繃 政府重啟恐難即見成效

關門造成航空人力陷入困境，空中交通管制員已連續兩個薪期未領薪，不少人被迫兼職維持生計，導致疲勞與壓力飆升。政府與工會官員警告，情況若不改善，飛航安全恐受威脅。白宮上周已要求各大航空公司在全美 40 座繁忙機場削減 4% 的國內航班，以緩解航管壓力。

美國航空協會估計，自 10 月以來已有逾 500 萬名旅客受到取消與延誤影響，許多乘客改搭巴士、租車甚至包機應急。現階段航空公司仍需時間重新調派機隊與人員，才能恢復班表。

美國總統川普周一在社群平台 Truth Social 發文，警告若航管員缺勤將扣薪，但對堅守崗位者，他建議發放 1 萬美元獎金。該言論引發業界批評，航空組織回應稱：「讓聯邦員工在未領薪的情況下維持航空安全，是不合理也不公平的。」