政府重啟難救旅客！美國航空業警告：航班恐亂到感恩節
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》周二 (11 日) 報導，美國航空業者警告，儘管國會正朝結束歷史最長政府關門邁進，但航班混亂恐仍持續數日。航空公司指出，機師與航管人員調度需時間恢復，班表難以立刻全面回復正常，加上感恩節旅運高峰將至，恐再掀全國性延誤潮。
航班重整需時 感恩節恐遇「報復性延誤」
美國參議院本周一晚間通過臨時撥款法案，有望結束自 10 月 1 日以來的政府關門紀錄，法案現正送交眾議院表決。然而，航空公司警告，即使政府重啟，航班也無法立即恢復。
代表達美航空 (DAL-US)、美國航空(AAL-US)、聯合航空(UAL-US) 與西南航空 (LUV-US) 的遊說團體「美國航空協會」(Airlines for America)指出：「航班時刻表無法在政府重新開放後瞬間恢復滿載，全面重整需要時間，影響將持續數日。」
該組織呼籲國會「立即採取行動」，以減少感恩節與年終假期旅運混亂。根據航空數據公司 Cirium 資料，截至當地時間周二上午，美國約 5% 的航班被取消，雖較周一的 8.7% 與周日的 10.2% 略為改善，但數百萬旅客已受到波及。
航管人員未領薪、勞動緊繃 政府重啟恐難即見成效
關門造成航空人力陷入困境，空中交通管制員已連續兩個薪期未領薪，不少人被迫兼職維持生計，導致疲勞與壓力飆升。政府與工會官員警告，情況若不改善，飛航安全恐受威脅。白宮上周已要求各大航空公司在全美 40 座繁忙機場削減 4% 的國內航班，以緩解航管壓力。
美國航空協會估計，自 10 月以來已有逾 500 萬名旅客受到取消與延誤影響，許多乘客改搭巴士、租車甚至包機應急。現階段航空公司仍需時間重新調派機隊與人員，才能恢復班表。
航空團體同時呼籲國會在恢復撥款後，增加交通部資源，用於現代化航管系統並增聘人力。由波音 (BA-US)、奇異航太(GE-US) 與多家工會組成的「現代天空聯盟」(Modern Skies Coalition)指出：「政府關門拖延了航空現代化進程，也削弱了我們多年累積的改革動能。」
美國總統川普周一在社群平台 Truth Social 發文，警告若航管員缺勤將扣薪，但對堅守崗位者，他建議發放 1 萬美元獎金。該言論引發業界批評，航空組織回應稱：「讓聯邦員工在未領薪的情況下維持航空安全，是不合理也不公平的。」
隨著眾議院即將表決臨時預算法案，市場普遍預期美國政府最快將於本周三 (12 日) 恢復運作。不過，業界警告，感恩節旅遊潮將在下周啟動，航班延誤與取消恐仍難避免。
