鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 05:50

美國東北部一場強烈冬季風暴來襲前夕，航空公司大幅調整航班計畫。航空業者週五已取消超過 1,400 架次美國國內航班，為一年中最繁忙的假期旅遊季節投下變數，也考驗航空公司的應變能力。

（圖：REUTERS/TPG）

美國國家氣象局表示，紐約市、紐澤西州及長島自週五下午起發布冬季風暴警報，預估降雪量最高可能達 9 英吋，多數降雪將集中在週五夜間。隨著惡劣天候逼近，多座東岸主要機場航班大受影響。

根據航班追蹤網站 FlightAware 統計，截至美東時間週五下午 3 時，紐約甘迺迪國際機場（JFK）起降航班已有超過 360 架次遭取消，占當日航班時刻表逾四分之一；紐澤西州的紐華克自由國際機場取消航班超過 200 架次；費城國際機場也有逾 100 架次航班停飛。

航空公司同時提前削減週六航班，甘迺迪機場已取消約五分之一的出發航班，共 119 架次；紐華克機場與紐約拉瓜迪亞機場的取消比例也都超過一成，顯示風暴影響恐持續數日。

業者提醒，在聖誕節假期客運需求高峰期間，機位相當有限，能越早出發的旅客成功改行程的機會越高。美國航空業遊說團體「美國航空協會」（Airlines for America）預估，12 月 19 日至明年 1 月 5 日期間，航空公司將載運創紀錄的 5,260 萬人次旅客，其中本週五與週日預料將是最繁忙的兩天。