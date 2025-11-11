首購族年齡提高10歲！川普提50年房貸計畫 專家：無法解決房價可負擔危機
鉅亨網編譯陳韋廷
美國總統川普周一 (10 日) 在 Truth Social 上提議推出 50 年期房貸計畫，旨在鼓勵年輕人購買房產，聯邦住房局局長 Bill Pulte 隨即在 X 平台回應稱正著力推動這項方案落地。Pulte 表示，此舉是為幫年輕人解決購屋經濟能力問題，是一系列解決方案中潛在的有效手段。
根據房利美官網的房貸計算器數據，延長貸款期限可大幅降低每月供壓力，以 30 萬美元房產、5% 頭期款、5% 利率為例，30 年期每月還款 1530 美元，50 年僅需 1294 美元。
不過，《多德 - 弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》（Dodd-Frank Act）禁止聯邦政府推出超 40 年或 50 年期房貸，川普恐須另闢蹊徑落實他的計畫。
白宮官員則透露，後續政策變動將由白宮正式公佈。
部分共和黨議員則公開反對川普提亦，但房地產業部分人士表示讚賞。房地產交易平台 Opendoor 執行長 Kaz Nejatian 指出，若實施將惠及眾多民眾，有望成為 20 年來對購屋族最有利的政策。
根據統計資料，1991 年，美國民眾首次購屋平均年齡 28 歲，2024 年上升至 38 歲。
另據 Redfin 數據，目前美國家庭房貸支出佔收入 39%，購買普通房產需要年薪 11.2131 萬美元，遠超過一般家庭年收入水準。
