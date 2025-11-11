首購族年齡提高10歲！川普提50年房貸計畫 專家：無法解決房價可負擔危機

美國總統川普周一 (10 日) 在 Truth Social 上提議推出 50 年期房貸計畫，旨在鼓勵年輕人購買房產，聯邦住房局局長 Bill Pulte 隨即在 X 平台回應稱正著力推動這項方案落地。Pulte 表示，此舉是為幫年輕人解決購屋經濟能力問題，是一系列解決方案中潛在的有效手段。