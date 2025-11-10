鉅亨網編譯段智恆 2025-11-10 21:00

‌



根據《彭博》周一 (10 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 正透過美國當紅網紅推廣旗下人工智慧 (AI) 聊天機器人 Copilot，希望在年輕消費者間打造「一樣潮、也很酷」的形象，以縮小與 ChatGPT 之間的使用差距。

AI行銷戰開打！微軟找網紅助陣Copilot 搶攻ChatGPT年輕市場(圖：REUTERS/TPG)

該公司表示，目前旗下各版本 Copilot 每月活躍用戶約 1.5 億人，但 OpenAI 的 ChatGPT 則宣稱擁有每周 8 億活躍使用者，Google(GOOGL-US) 的 Gemini 也達到每月 6.5 億人。儘管微軟在企業客戶中占優勢，但在 30 歲以下消費族群中仍苦無突破。

‌



微軟消費事業行銷長梅迪 (Yusuf Mehdi) 坦言：「我們在這個領域仍是挑戰者品牌。」他希望藉由與知名網紅合作，讓 Copilot 成為他們日常生活的一部分，進而影響數百萬粉絲。梅迪未透露合作費用，但表示相較傳統廣告，這類網紅行銷的成效「更划算」。

從「美妝女孩」到 AI 代言人 微軟鎖定 18 至 34 歲女性族群

微軟近期找上多位知名社群網紅合作，其中最具代表性的是 24 歲的 Alix Earle。她以「Get Ready With Me」系列影片走紅，在 Instagram 與 TikTok 共擁有 1,260 萬粉絲，並登上美國節目《與星共舞》(Dancing With the Stars)。Earle 與微軟共同構思影片內容，並保有即興發揮空間。

她曾在影片中詢問 Copilot「怎麼樣看起來更年輕」，聊天機器人建議她「注重保養與睡眠」。該影片在 TikTok 上累積 1,540 萬次觀看，遠超她的粉絲總數。Earle 還在文案中寫道：「Copilot 是我的導師與心理師」，並加上 #copilotpartner 標籤。

另一對合作對象是 28 歲的雙胞胎部落客 Brigette 與 Danielle Pheloung，兩人以時尚美妝內容吸引 340 萬粉絲。她們在紐約時裝周前請 Copilot 幫忙設計 70 與 80 年代復古造型，並依建議將襪子塞進上衣製造墊肩效果。影片引發大量留言：「Copilot 超棒！」、「馬上下載！」顯示網紅行銷確實引起年輕族群關注。

從辦公室助理變生活教練 微軟盼重塑 AI 定位

微軟希望藉由非科技領域的創作者，重塑 Copilot「人人可用」的形象，讓 AI 不再只侷限於整理會議紀錄或撰寫報告，而是能幫用戶「思考、規劃與作夢」。消費 AI 部門負責人蘇雷曼 (Mustafa Suleyman) 形容，Copilot 是「陪伴你成長的 AI 夥伴」。

除了女性網紅外，微軟也邀請男性創作者合作，例如擁有 170 萬粉絲的 Brandon Edelman(網名 Bran Flakezz)。他在與 Copilot 共同拍攝的影片中討論約會、旅行與「冒牌者症候群」等生活話題，其中一支影片他詢問：「如果我掛了，還要還信用卡債嗎？」Copilot 答：「要，債務不會消失。」該影片在 TikTok 上吸引大量互動。