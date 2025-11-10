鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-10 18:26

電子權值股今 (10) 日大多走揚，帶動台股氣勢如虹，終場漲 218.1 點或 0.79%，以 27869.51 點作收，收復月線，成交量 4894.5 億元。不過外資卻持續提款，今天賣超 52.91 億元，連 7 賣，其中，中石化遭外資大砍超過 3 萬張，同時連續第四天減碼台積電 3911 張。

外資再提款52億元連7賣，台積電被連4賣、中石化慘遭倒貨逾3萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 52.91 億元，連 7 賣，不過投信力挺，與外資對作，買超 24.4 億元，自營商也同步加碼，買超 37.07 億元，三大法人今天合計買超 8.55 億元。

外資今天再度瞄準中石化進行調節，繼上周五 (7 日) 大砍 2.3 萬張後，今天再度賣超 3.4 萬張。其他個股方面，外資今天也減碼旺宏 2.4 萬張，華東 1.4 萬張，華航 1.3 萬張，群創 1.2 萬張，長榮航 1 萬張，泰金寶 - DR 9193 張，金寶 9164 張，玉山金 8912 張，台新新光金 8826 張。

外資今天最偏愛定穎投控，買超 2.1 萬張，並同步買超力積電 1.5 萬張，三商壽 1.4 萬張，晟銘電 1.1 萬張，台灣高鐵 9333 張，南亞科 8674 張，凱基金 8381 張，佳能 7984 張，華泰 7941 張，台化 7356 張。

投信今天買超冠亞軍與外資對作，買超旺宏 1.3 萬張、台新新光金 3068 張。另外，也敲進京元電子、凱基金、金像電、兆豐金、富邦金、強茂、國泰金以及日月光。