美債殖利率急挫！10月非農恐轉負 Fed降息押注再升溫

綜合外媒周四 (6 日) 報導，在官方勞動市場數據因美國政府關門而停擺之際，民間指標顯示美國 10 月非農新增就業人數恐出現負值，引發市場對就業惡化與聯準會 (Fed) 將加快降息的預期升溫，美國公債殖利率全面急挫。

美國 10 年期公債殖利率下跌約 8 個基點至 4.08%，2 年期殖利率也回落至 3.56%，交易員強化對 Fed 下月降息的押注，政策利率交換合約顯示，12 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率升至逾 60%，較前一日顯著增加。

《彭博》策略師指出，市場對勞動市場疲弱「極度敏感」，民間資料正成為市場交易基準。

政府停擺就業數據「盲飛」 企業裁員激增、民間指標轉負

資料顯示，美國企業在 10 月宣布的裁員規模創逾 20 年同期新高，顯示企業端對經濟前景更趨保守。與此同時，Revelio Labs 最新資料顯示，10 月美國非農就業估減少 9,100 人，為該機構自 2021 年開始統計以來第二差表現。更令人關切的是，9 月新增就業人數亦自先前的 6 萬人，遭向下修正近半至 3.3 萬人。

數據亦揭露，就業驟降主因來自政府部門裁撤 22,210 人，但製造業及貿易業也出現減少跡象，顯示疲弱並非僅限於公共領域。先前 Challenger 等民間機構也追蹤到政府端裁員增加趨勢，與此次訊號相互吻合。

瑞穗國際策略師 Evelyne Gomez-Liechti 表示：「這些跡象增加了 Fed 官員對就業市場的鴿派態度。」

哥倫比亞執行資產管理公司投資組合經理 Ed Al-Hussainy 則形容：「這就是數據問題的核心。民間指標亮起黃燈甚至紅燈，但官方失業率會不會上升？沒人能確定。」

目前，投資者正仰賴民間數據取代勞動部統計。美國政府關門已創下最長紀錄，使包括非農就業報告在內的官方關鍵資訊全面延宕。

市場加碼降息預期 但 Fed 仍保留最後一步疑慮

Fed 近期連兩會降息，將利率降至 3.75% 至 4% 的區間。儘管就業有顯著降溫，但物價仍高於 2% 通膨目標，使決策取向並非單向度。

Fed 主席鮑爾上周曾強調，最後一次會議「並非鐵定降息」，使市場一度收斂寬鬆預期。然而，就業弱化訊號陸續浮現後，市場再度押注 Fed 將採取行動，以避免勞動市場惡化迅速擴散。

《彭博》市場分析師指出，在政府停擺期間，「民間資訊的重要性被放大，而債市對就業疲軟的反應異常劇烈」，反映投資人更擔心景氣下行風險。

目前市場仍在消化混雜訊號：前一天的 ADP 報告顯示 10 月民間企業新增就業曾引發公債賣壓，顯示勞動市場現況仍非單方向崩落。