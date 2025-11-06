10億美元收購案曝光！傳Uber要吃下土耳其外送霸主
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周四 (6 日) 援引知情人士消息報導，美國共享乘車巨頭 Uber Technologies(UBER-US)正與土耳其即時外送平台 Getir 洽談潛在交易，目標擴大其在土耳其配送市場中的布局。
消息指出，雙方正與 Getir 主要投資方——阿拉伯聯合大公國政府投資機構穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Company) 進行初步對話，交易內容可能涵蓋 Getir 的核心外送業務。
知情人士指出，若成局收購規模可能高達 10 億美元，取決於最終納入的業務範圍。Uber 意圖透過此併購強化其在快速配送市場的競爭力，進一步鞏固其全球擴張策略。
Getir 曾是全球最受矚目的「即時配送」新創之一，疫情期間迅速崛起並跨出土耳其進軍歐洲市場，巔峰估值一度達 118 億美元。然而在新冠疫情紅利消退後，成本壓力與競爭加劇使其陷入重整，近年大幅縮減海外市場並聚焦本土經營。
目前交易細節仍在討論階段，雙方並無最終定案。知情人士表示，其他潛在買家也可能加入競逐，市場上不排除出現新的競爭者。此外，Getir 的金融業務則可能由穆巴達拉投資公司另行出售。
截稿前 Uber、穆巴達拉投資公司與 Getir 皆拒絕對此置評。
外界認為，Uber 若成功整合 Getir 外送資源，將在土耳其市場取得更高控制力，強化物流、餐飲與零售配送的協同效應。然而，在尚未出現正式交易公告之前，該併購案仍存變數。
