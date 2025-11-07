禮來肥胖新藥報喜！最高劑量平均減重20% 最快下月展開第三期臨床

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-07 02:00

新一代胰島素伴分泌素(amylin)藥物被視為可與GLP-1類減重藥並行的新方向。(圖:Shutterstock)

禮來表示，該藥屬於模擬胰腺分泌荷爾蒙「胰島素伴分泌素」（amylin）的藥物，每周注射一次，能延緩胃排空並抑制食慾。這類藥物被視為可與現行主流的 GLP-1 類藥物互補的新一代治療選項。禮來旗下 GLP-1 藥物 Zepbound 及 Mounjaro 已在全球市場掀起熱潮，成為公司主要成長動能。

中期試驗共納入 263 名有超重且至少合併一項肥胖相關疾病、但無第二型糖尿病的成人。結果顯示，在 48 周治療後，使用最低 1 毫克劑量的受試者平均減重 9.5%，約 10.2 公斤；最高 9 毫克劑量組平均減重達 20.1%，約 21.3 公斤。對照組患者體重變化極小，平均減少約 0.2 公斤。

公司並指出，受試者除體重下降外，腰圍、血壓、膽固醇及發炎指標也出現改善。常見副作用包括輕至中度的胃腸不適與疲倦，且在高劑量組較為常見。採取分段增加劑量 (dose escalation) 方式的患者副作用較輕，停藥率也較低。

分析師認為，這項結果是迄今最強有力的證據之一，顯示 amylin 類藥物可達到與 GLP-1 相近甚至更高的減重幅度。Jefferies 分析師 Lucy Codrington 指出，禮來的數據「樹立了 amylin 類藥的新標準」，並顯示該公司在此領域的明顯領先地位。

隨著結果公布，禮來股東 Bahl and Gaynor 營運長 Kevin Gade 表示，公司「已坐上 amylin 療法的駕駛座」。此消息同時拖累了與羅氏合作開發同類藥的 Zealand Pharma 股價，單日下跌約 11%，創四月以來最大跌幅。