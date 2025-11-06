search icon



〈美股盤後〉最高法院審理川普關稅案 道瓊收高超200點 AMD推升AI族群

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電


美股週三 (5 日) 自前一日的急挫中反彈，因小非農 ADP 報告顯示，上月私營部門的就業增長恢復，投資人同時關注對川普關稅案與聯邦政府關稅而言至關重要的一天。

cover image of news article
最高法院審理川普關稅案 道瓊收高超200點 AMD推升AI族群 (圖：REUTERS/TPG)

AMD 帶動 AI 族群反彈，道瓊收紅超 225 點，標普 500 指數小漲 0.4%，那斯達克指數微升 0.7%，這是三大指數自 10 月 27 日至 28 日以來最大的單日漲幅。


美國 10 月 ADP 就業人數 4.2 萬人，預期 2.8 萬人，創 2025 年 7 月來最大增幅，報告顯示，先前連月放緩的私人企業招聘活動開始回溫。由於政府關門導致官方數據中斷，這份勞動市場數據可能影響聯準會的政策判斷。

聯準會鴿派理事米蘭週三表示，他認為通膨低於預期，勞動市場持續維持穩定趨勢，聯準會繼續降息仍然是一個合理的舉措。

同時，美國財政部透露正評估未來擴大公債發行規模。

經濟狀況優於預期以及債券供應增加的跡象掀起美債拋售潮，10 年期美債殖利率升破 4.15%，較 10 月份的 3.934% 大幅攀升。金價格回升至每盎司 4,000 美元附近。

在貿易方面，美國最高法院週三就挑戰川普大規模關稅措施法律授權的案件進行辯論，並預計最快在數週內做出裁決。此案被視為檢驗美國總統關稅權限的關鍵時刻；部分保守派大法官對川普律師提出尖銳質疑，令外界認為川普勝訴的可能性已降低。

另外，美國政府關門週三進入第 36 天，成為史上最長的一次。停擺造成的經濟損失持續擴大，估計每週損失達 150 億美元，川普政府官員警告，航空旅客可能面臨「大規模混亂」。

美股週三 (5 日) 主要指數表現： 

  • 美股道瓊指數上漲 225.76 點，或 0.48%，收 47,311 點。
  • 那斯達克指數上漲 151.16 點，或 0.65%，收 23,499.797 點。
  • S&P 500 指數上漲 24.74 點，或 0.37%，收 6,796.29 點。 
  • 費城半導體指數上漲 210.69 點，或 3.02%，收 7,190.27 點。
  • NYSE FANG+ 指數上漲 40.11 點，或 0.24%，收 16,677.00 點。
(圖片：)
標普 11 大板塊中，通訊服務與非必需消費領漲，分別上漲約 1.63% 與 1.12%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅微軟疲軟。Meta (META-US) 上漲 1.38%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.04%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.44%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.35%。

費半成分股回暖走高。美光 (MU-US) 飛升 8.93%；AMD (AMD-US) 上漲 2.51%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.00%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.75%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 4.61%；高通 (QCOM-US) 大漲 3.98%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.14%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.99%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.26%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 跳漲 2.44% 報每股 284.31 美元，外媒報導，蘋果計劃每年支付約 10 億美元採用 Google 1.2 兆參數 Gemini 模型，以大幅升級 Siri，預計於明年春季推出新 Siri。

財報季持續，FactSet 統計，標普 500 成分股中已有約 360 家發布財報，其中約 82% 超出預期。AMD (AMD-US) 受 AI 晶片銷售與獲利強勁成長提振，週三股價由黑翻紅，反彈逾 2% 報每股 256.33 美元。

Pinterest (PINS-US) 崩跌 21.76% 至每股 25.75 美元，因本季營收指引低於預期，拖累該股走弱，市場也因而擔心數位廣告需求放緩。

麥當勞 (MCD-US) 雖然單季獲利未達預期，但美國同店銷售表現優異，帶動股價走高 2.16% 至每股 305.67 美元。

此外，諾和諾德 (NVO-US) 尾盤跳升 0.44% 至每股 48.46 美元，儘管該公司宣布與 Medicare 達成較佳的定價協議，但在銷售成長放緩之下，仍調降全年營收與獲利展望。

Humana (HUM-US) 重挫 6.01% 報每股 264.94 美元，因醫療成本持續攀升、第三季獲利下滑，並大幅下修全年財測。

經濟數據

  • 美國 10 月 ADP 新增就業人數報 4.2 萬，預期 3.2 萬，前值 - 2.9 萬
  • 美國 10 月 ISM 非製造業指數報 52.4，預期 50.7，前值 50.0
  • 美國 10 月服務業 PMI 終值報 54.8，預期 55.2，前值 54.2
  • 美國 10 月綜合 PMI 終值報 54.6，預期 54.8，前值 53.9

華爾街分析

斯巴達資本證券首席市場經濟學家 Peter Cardillo 指出，10 月私人部門新增就業人數高於預期，帶動市場出現不錯的反彈。

Ranmore Fund Management 創辦人暨投資組合經理 Sean Peche 指出，美股在全球股市基準中占比高達 72%，顯示估值偏高、投資情緒過於亢奮。他表示，沒人能預測是哪個事件、或何時會戳破這波泡沫，但歷史一再告訴我們，當資產價格過高時，中長期取得理想的實際報酬機率相對偏低。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

