美股重點新聞摘要2025年11月6日
鉅亨網新聞中心
今日操盤前瞻：
高通 (QCOM)、安謀 (ARM) 財報
日本 10 月綜合 PMI
歐元區 9 月零售銷售
英國央行利率決策
美國上周初領失業金人數
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未來關稅政策走向。
全文詳讀
〈財報〉高通財測優預期 但因川普稅改由盈轉虧 盤後挫 2%
智慧手機處理季龍頭廠商高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 對第 1 季 (12 月為止) 釋出樂觀財測，然而，受到川普政府稅改引發的大筆認列支出影響，上季營運由盈轉虧，加上近來股價已漲一波，導致周三 (5 日) 盤後股價走跌。
全文詳讀
OpenAI 否認 IPO 在即 財務長證實短期無計畫
《華爾街日報》報導，OpenAI 首席財務長 Sarah Friar 表示，公司近期並未將首次公開募股 (IPO) 列入規劃，否認市場關於 OpenAI 正準備上市的傳聞。
全文詳讀
蘋果傳年砸 10 億美元 採用 Google Gemini 升級 Siri 最快明年上線
蘋果正接近與 Google 達成合作協議，計畫採用後者的 Gemini 大型語言模型，以全面提升旗下語音助理 Siri 功能；此舉每年成本預估約 10 億美元。知情人士向《彭博》透露，Gemini 有望自 2026 年起支援 Siri 核心服務。
全文詳讀
