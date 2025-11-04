search icon



最高法院明日裁決川普關稅合法性 貝森特：若關稅被推翻已備有替代方案

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周二 (4 日) 報導，在最高法院周三即將審理川普關稅案這起眾所矚目的訴訟之際，財政部長貝森特表示，倘若最終獲判敗訴，政府還有其他選項。

cover image of news article
貝森特稱若最高法院認定川普關稅案違法，政府已備妥其他法律途徑。(圖:Shutterstock)

最高法院定於明日裁決，川普援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對貿易夥伴課徵全面性關稅，是否逾越了授權。


貝森特在《CNBC》「Squawk Box」節目中表示，他對政府勝訴充滿信心，但若判決不利，還有其他途徑可用。

他表示，雖然《國際緊急經濟權力法》是最明確且能賦予總統最大談判權力的法律依據，但政府還有其他授權可用，只是程序較為繁瑣。

具體而言，貝森特提到 1962 年《貿易擴展法》第 232 條，該條款以國家安全為由提供正當性；以及 1974 年《貿易法》第 301 條，該條款規範不公平貿易行為。

不過，這些途徑將限制川普以「緊急」為由動用關稅的能力。

貝森特強調，周三的審理非常重要，最高法院將聽取辯論。他指出，這是總統的標誌性政策，傳統上最高法院向來不願干預這類政策。

川普關稅最高法院貝森特緊急權力法貿易政策習近平

