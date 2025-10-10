鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-10 07:30

盧森堡金融中心發展署一位代表表示，盧森堡主權財富基金已將資產的 1% 投入比特幣 ETF，成為歐元區首個進行此類投資的國家級基金。

歐元區首例！盧森堡主權財富基金投資比特幣。（圖：Shutterstock）

據《CoinDesk》周四（9 日）報導，根據加密分析網站 Bitbo 的數據，在歐洲國家中，芬蘭、喬治亞和英國也持有比特幣，但大部分來自刑事案件查封資產。只有不在歐元區的喬治亞例外，該國為投資目的持有 66 枚比特幣。

盧森堡財政大臣 Gilles Roth 在眾議院提交 2026 年度預算時透露，盧森堡「代際主權財富基金」（FSIL）已將資產的 1% 投資於比特幣。

盧森堡金融局發言人 Jonathan Westhead 在郵件聲明中表示：「鑑於這一新興資產類別日益成熟，為了凸顯盧森堡在數位金融領域的領先地位，這項投資是 FSIL 新投資政策的實踐應用——該政策已於 2025 年 7 月獲政府批准。」

作為歐洲人口最少的國家之一（約 68.2 萬人），盧森堡於 2014 年設立「代際主權財富基金」，旨在為後代積累儲備資金。目前該基金的資產規模約 7.3 億美元，主要投資高品質債券。