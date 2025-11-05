中國「史上最長」春節假期 點燃長線遊 歐洲遊咨詢量暴增200%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-05 05:00

中國國務院辦公廳周二（4 日）發布關於 2026 年部分節假日安排的通知，其中明年春節將從 2 月 15 日（農曆臘月二十八、周日）至 23 日（農曆正月初七、周一）放假調休，共 9 天，被稱為史上最長春節假期。

中國「史上最長」春節假期點燃長線遊。（圖：Shutterstock）

「史無前例！」多位旅行社人士表示，「太利好長線遊了。」

「現在，我和同事們都在加班。」春秋旅遊副總經理周衛紅表示，此消息剛剛發布，便立即點燃了旅遊市場，尤其是長線旅遊。

周衛紅說，截至周二 19:00，春秋旅遊商品部門和銷售部門的同事都在緊急加班，假期為旅遊市場帶來的撬動力，必須要從商品的豐富度、性價比和品質把控等方面協同考慮，因此還將對很多商品的深度和廣度再做進一步挖掘。

據《澎湃新聞》報導，春秋旅遊的數據顯示，放假通知發布當日，春節歐洲遊咨詢量較前月暴增 200%，希臘、挪威、冰島、西班牙、英國等熱門歐洲目的地的搜索量翻倍，預計 2026 年春節歐洲遊訂單量會有新的突破。

覆蓋春節長假的 8-15 天的澳洲及紐西蘭跟團遊商品的咨詢量也隨即上升，包括面對年輕上班族，年假有限的澳洲 8 天雙城遊，也有可以將假期充分使用的 15 天澳紐連線旅遊商品，更是熱門。

心急的旅客甚至已經下單。

去哪兒旅行的數據顯示，截至周二 17:45，已有上海、北京、廣州、哈爾濱的旅客訂購了春節前夕出發的機票，國內熱門目的地包括海口、三亞、杭州等；出境遊熱門目的地包括香港、韓國首爾、日本東京等。

有旅客預訂了 2 月 15 日一早從大阪飛上海、有旅客從常州飛香港、也有旅客預訂了 2 月 14 日晚從廣州飛新加坡的機票。

從搜索量來看，去哪兒的數據顯示，春節期間國內遊搜索熱度較高的城市依然是三亞、大理、哈爾濱、海口、西雙版納等旅遊城市，出境遊目的地熱度增長較明顯的是德國柏林、韓國釜山和澳洲墨爾本。