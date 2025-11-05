search icon



〈日股盤後〉AI股遭屠殺 日經指數挫逾千點 險守5萬大關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導


受到美股走弱以及全球對 AI 估值擔憂影響，日本股市周三 (5 日) 大幅開低後直線跳水，日經 225 指數(NKY) 盤中一度狂瀉逾 2,400 點、失守 5 萬點關卡，終場跌幅略為收斂，下跌 2.5% 或 1,284.93 點，報 50,212.27 點。

cover image of news article
〈日股盤後〉AI股遭屠殺 日經指數挫逾千點 險守5萬大關。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 1.26% 或 41.85 點，報 3,268.29 點。


科技類股成為殺盤重心，軟銀崩跌 10.02%，單日市值蒸發近 320 億美元；輝達供應商愛得萬測試下挫 5.95%，東京威力科創下跌 4.08%。

分析指出，在經歷一輪瘋狂大漲後，市場對 AI、晶片等科技股估值過高的擔憂日益加劇，部分投資人選擇獲利了結。另外，近日持續走強的美元也對高估值的科技股構成了壓力。

市場資深人士 Louis Navellier 在報告中寫道：「投資人擔心 AI 概念股會出現回調，如果回調真的發生，由於領頭羊公司的權重巨大，整個股市都將受到影響。」

任天堂逆勢飆漲 6.22%，因 Switch 2 全球累計銷售量已突破 1,000 萬台，任天堂大幅提高 Switch 2 今年度全球銷量目標，且上修今年度財測。

