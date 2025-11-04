AI強勁拉升出口 瑞銀上調台灣今年GDP預估至6.5% 肯定普發1萬可刺激內需

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-04 16:54

繼行政院主計總處公布第三季國內生產毛額（GDP）年增率高達 7.6%，遠超市場預測 6% 後，瑞銀投資銀行部亞洲經濟學家鄧維慎今 (4) 日表示，台灣經濟展現強勁韌性，累積前三季成長率已達 7.1%，在亞洲地區名列前茅。鑑於全球 AI 需求帶來的強勁動能，瑞銀更將 2025 年台灣 GDP 預測從市場共識的 5% 大幅上調至 6.5%。

台灣出口成長2/3靠AI！瑞銀上調今年GDP預測至6.5% 肯定「全民普發1萬」可刺激內需。（圖：shutterstock)

鄧維慎指出，外部需求是推動台灣經濟增長的主力。今年第一至第三季，台灣出口年增率高達 30%，傲視亞洲。其中，自動資料處理設備（ADP）及其零組件（如 GPU 與 AI 伺服器）貢獻了出口成長的 2/3，充分反映台灣在全球 AI 供應鏈中的關鍵地位。

鄧維慎進一步指出，台灣在美國 ADP 市場的佔有率已從 2022 年底的 15% 飆升至目前的 50%。基於此表現，鄧維慎估計，AI 相關需求為今年迄第三季的總體經濟成長貢獻了約 5 個百分點，約佔總成長的 70%。

然而，鄧維慎觀察到，與強勁的出口表現相比，民間消費增長表現疲弱且低於趨勢水平。為此，政府將推出現金補助計畫，預計將於 11 月 12 日起發放每人新台幣 10,000 元現金補助，總額約 2,360 億元（約佔民間消費總量的 1.9%）。他預期，此項政策措施有望支持消費在未來幾個月內出現復甦。