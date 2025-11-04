營收速報 - 宏捷科(8086)10月營收4.11億元年增率高達62.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為32.74億元，累計年增率-17.07%。
最新價為115元，近5日股價上漲6.28%，相關半導體類指數上漲0.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3041 張
- 外資買賣超：+2478 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+563 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4.11億
|63%
|6%
|25/9
|3.89億
|22%
|4%
|25/8
|3.75億
|-0%
|6%
|25/7
|3.54億
|-14%
|1%
|25/6
|3.51億
|-18%
|9%
|25/5
|3.23億
|-26%
|8%
宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
