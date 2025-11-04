search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 宏捷科(8086)10月營收4.11億元年增率高達62.7％

鉅亨網新聞中心


宏捷科(8086-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4.11億元，年增率62.7%，月增率5.52%。

今年1-10月累計營收為32.74億元，累計年增率-17.07%。

最新價為115元，近5日股價上漲6.28%，相關半導體類指數上漲0.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3041 張
  • 外資買賣超：+2478 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+563 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4.11億 63% 6%
25/9 3.89億 22% 4%
25/8 3.75億 -0% 6%
25/7 3.54億 -14% 1%
25/6 3.51億 -18% 9%
25/5 3.23億 -26% 8%

宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收宏捷科

相關行情

台股首頁我要存股
宏捷科115-2.95%
美元/台幣30.920+0.27%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
宏捷科

100%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
宏捷科

100%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty