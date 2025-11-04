營收速報 - 宏捷科(8086)10月營收4.11億元年增率高達62.7％

點名4台廠將佔主導地位！大摩：2026年將是AI科技硬體之年

史上最重要案件！美最高法院將決定川普關稅命運

大盤連2日不創高 美政府關門 11月藏危機？南亞科 華邦電 晶豪科 旺宏 再不動作來不及！？