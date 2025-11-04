信邦看好明年業績重返成長 結盟宇隆衝刺人形機器人

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-04 18:54

‌



信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)

信邦在系統設計、控制模組、以及連接技術方面實力雄厚、經驗豐富；宇隆則深耕精密零組件，並於 8 年前正式跨入全系列減速機開發與製造，並正式以 TUF-one 減速機行銷於世界。

‌



此次雙方合作透過「控制與連結」結合「驅動與傳動」優勢互補，聚焦物流倉儲自動化、協作機器人、人形機器人，以及無人飛行載具等領域，為全球客戶提供更高效、更智慧的自動化與機器人解決方案。

營運方面，信邦董事長王紹新直言，2025 年相當痛苦，美國政策反覆導致全球經濟遭受嚴重挑戰，但預計到明年可望重返成長軌道，也持續拓展產品及市場，現在也朝未來趨勢的 AI 機器人、機器手臂、無人機、自駕車等領域布局，透過策略聯盟，也能滿足客戶希望信邦供應更多產品的需求。

信邦認為，明年五大產業來看，工業應用回穩，加上機器人產品陸續貢獻，有機會比較多的成長，但預計人形機器人要大放異彩的時間點會落在 2027 年，營收比重有機會達到 10-15%。

至於綠能產業，信邦表示，有新增一個客戶，正在談最終規格與報價，明年有機會回復以往，這一塊布局不會放棄；另外，汽車產業在日本市場取得不錯進展，也會成長，醫療同樣也會成長。

信邦 10 月營收 25.67 億元，月減 3.79%、年減 8.51%；累計前 10 月營收 261.55 億元，信邦說明，10 月營收較 9 月下滑，是因中國十一假期，工作天數減少所致，不過，工業應用產業，因客戶需求增加，月增 6.54%。