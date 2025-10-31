鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-31 19:22

‌



行政院主計總處今（31）日公布 114 年第 3 季國民所得概估統計，未經季調之實質國內生產毛額（GDP）年經濟成長率高達 7.64％，較今年 8 月預測數（2.91％）大幅增加 4.73 個百分點，經季節調整後，第 3 季實質 GDP 折算年率成長率為 5.32％，大幅超出預期。

AI爆發式需求助攻 Q3 GDP年增達7.64%遠超預期。（圖: 主計總處提供）

主計總處指出，第 3 季經濟成長率能大幅優於預期，最大的關鍵因素在於「商品出口增幅大爆發」，比原預測數高出 7.39 個百分點，顯示台灣經濟強勁的成長動能主要來自國外淨需求。

‌



主計總處 8 月時估今年各季 GDP 分別為 5.45%、8.01%、2.91%、1.72%，全年 4.45%。今日概估第 3 季 GDP 大幅上修 7.64%，遠遠超出預期。

在外需方面，由於人工智慧（AI）等新興科技應用需求持續熱絡，加上消費性電子新品備貨效應顯現，台灣第 3 季按美元計價的商品出口年增率達到驚人的 36.50％，尤其商品及服務輸出實質成長 30.64％，對經濟成長貢獻了 7.21 個百分點。

強勁的 AI 出口需求，也同時引導了進口與國內投資。受惠於 AI 產業鏈的國際分工與出口需求上升，激勵廠商積極備料與購置資本設備。第 3 季按美元計價的商品進口年增 24.91％，其中資本設備進口年增達 47.69％，顯示企業積極擴大投資動能。儘管民間消費受限於汽機車買氣觀望及部分零售餐飲平疲，僅實質成長 0.92％，但整體國內需求仍微幅成長 0.49％。