search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台幣〉市場淡化聯準會12月降息預期 貶8.9分收30.838元

鉅亨網記者王莞甯 台北


聯準會主席鮑爾淡化市場對 12 月降息的預期，使新台幣今 (3) 日持續偏弱整理，終場收在 30.838 元，貶值 8.9 分，台北外匯經紀公司成交值 11.46 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收在30.838元，貶值8.9分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.76 元、貶值 1.1 分開出後，全日處在貶值態勢，終場收在全日最低點 30.838 元，高低價差 7.8 分。


觀察主要亞幣，今日均處在貶值走勢，新台幣收貶 0.29%，星元貶約 0.15% 左右，日元人民幣泰銖貶 0.1% 上下，韓元微貶，美元指數平盤附近狹幅整理。

永豐投顧分析，10 月 31 日聯準會理事 Waller 表示就業持續面臨放緩的風險，主張應在 12 月降息，不過，克里夫蘭分行總裁 Hammack 表示更傾向於在 12 月會議上維持利率不變，達拉斯分行總裁 Logan 也表示，除非有明確證據表明通膨將比預期更快回落或就業市場將更快降溫，否則很難在 12 月會議支持降息。

元大投顧進一步指出，聯準會連續第 2 次降息 1 碼後，鮑爾淡化 12 月降息預期，暗示官員對就業、通膨前景意見不一，未來降息次數恐減少，對國際匯市變化造成影響。

文章標籤

聯準會FED降息台幣日元通膨TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.9020.10%
美元/台幣30.838+0.29%
日元/美元0.0065+0.00%
人民幣/美元0.1404-0.07%
泰銖/美元0.0308+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty