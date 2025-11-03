〈台幣〉市場淡化聯準會12月降息預期 貶8.9分收30.838元

‌



永豐投顧分析，10 月 31 日聯準會理事 Waller 表示就業持續面臨放緩的風險，主張應在 12 月降息，不過，克里夫蘭分行總裁 Hammack 表示更傾向於在 12 月會議上維持利率不變，達拉斯分行總裁 Logan 也表示，除非有明確證據表明通膨將比預期更快回落或就業市場將更快降溫，否則很難在 12 月會議支持降息。