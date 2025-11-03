〈台幣〉市場淡化聯準會12月降息預期 貶8.9分收30.838元
鉅亨網記者王莞甯 台北
聯準會主席鮑爾淡化市場對 12 月降息的預期，使新台幣今 (3) 日持續偏弱整理，終場收在 30.838 元，貶值 8.9 分，台北外匯經紀公司成交值 11.46 億美元。
新台幣今日以 30.76 元、貶值 1.1 分開出後，全日處在貶值態勢，終場收在全日最低點 30.838 元，高低價差 7.8 分。
觀察主要亞幣，今日均處在貶值走勢，新台幣收貶 0.29%，星元貶約 0.15% 左右，日元、人民幣和泰銖貶 0.1% 上下，韓元微貶，美元指數平盤附近狹幅整理。
永豐投顧分析，10 月 31 日聯準會理事 Waller 表示就業持續面臨放緩的風險，主張應在 12 月降息，不過，克里夫蘭分行總裁 Hammack 表示更傾向於在 12 月會議上維持利率不變，達拉斯分行總裁 Logan 也表示，除非有明確證據表明通膨將比預期更快回落或就業市場將更快降溫，否則很難在 12 月會議支持降息。
元大投顧進一步指出，聯準會連續第 2 次降息 1 碼後，鮑爾淡化 12 月降息預期，暗示官員對就業、通膨前景意見不一，未來降息次數恐減少，對國際匯市變化造成影響。
