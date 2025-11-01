鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-01 22:00

儘管市場仍普遍看好 12 月降息，但聯準會（Fed）內部的新表態顯示，降息條件正逐漸收緊。

聯準會12月降息很難？內部分歧擴大、降息條件逐漸收緊。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，在聯準會本月初降息兩天後，兩位地方聯邦儲備銀行主席公開表態反對，暗示進一步降息的空間可能已接近枯竭。

達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根（Lorie Logan）週五（31 日）表示，她本週更傾向維持利率不變，並指出若沒有更明顯的通膨回落或就業市場疲軟的跡象，「很難支持 12 月再次降息」。

堪薩斯城聯邦儲備銀行主席施密德（Jeff Schmid）同日也警告，目前的貨幣政策「僅屬溫和收緊」，而通膨仍偏高，不足以支撐進一步寬鬆。

此前，他也曾正式反對此次 25 個基點的降息決定。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）亦警告說，「12 月降息並非板上釘釘，甚至遠非如此」，並指出官員們在如何行動上存在「非常明顯的分歧」，凸顯了聯準會內部對後續政策措施的不同看法。

本月 28 日至 29 日的會議上，聯準會將基準利率下調至 3.75% 至 4%，並將此舉定性為一次「再校準」，而非降息週期的開始。

會議中，施密德反對任何降息，而美國總統川普新任命的理事米蘭（Stephen Miran）則主張幅度更大的降息。

在內部分歧加劇下，鮑爾的謹慎表態強調了政策保持靈活性的重要性。

經濟表現強勁 成降息阻力

《巴隆》指出，洛根與施密德的表態顯示部分官員對進一步降息持保留態度。

兩人均指出，目前經濟比預期更強勁，居民消費穩定，就業率低位維持，企業投資持續增長。雖然通膨已遠低於疫情高峰，但仍高於聯準會 2% 的目標。

施密德在書面異議中質疑「政策寬鬆」的說法，強調通膨正「蔓延至更多領域」，而強勁的消費與投資顯示政策力度不足以確保通膨回落至目標水準。

他認為，聯準會應抑制需求增長，防止通膨根深蒂固。

將於明年成為聯邦公開市場委員會投票成員的洛根也表達類似觀點，認為勞動力市場大致平衡，前期降息已緩解部分下行風險，但若要進一步寬鬆，需要更明確的經濟降溫證據。

她指出，「通膨仍然過高，回落到目標水準的速度也過於緩慢」。

同樣將於明年成為有投票權成員的克里夫蘭聯邦儲備銀行主席哈馬克（Beth Hammack）近期表態也偏鷹派，並強調通膨回落過程中需保持耐心。

《巴隆》指出，隨著洛根與哈馬克的加入，聯邦公開市場委員會在 2026 年的決策重心可能更為謹慎。

聯準會政策面臨不確定性

目前，美國聯邦政府可能關門、包括就業數據在內的重要經濟報告延遲發布，使政策制定者面臨更大不確定性。

鮑爾週三表示，這種不確定性凸顯採取更謹慎行動的必要性。他比喻：「如果你在濃霧中開車，該怎麼辦？你得放慢速度。」

鮑爾指出，缺乏官方數據使人難以判斷通膨或勞動力市場是否真正改善。

眼下，經濟仍以溫和步伐擴張，就業市場穩定，為決策者提供觀望空間，但通膨回落速度慢於預期。對許多官員而言，這仍是聯準會在穩定物價與實現充分就業雙重目標中更具風險的一面。