緯創啟動「緯創算力捐贈計劃」2026年起每年捐贈百萬GPU時數

2025-11-03

緯創 (3231-TW) 今 (3) 日宣布啟動「緯創算力捐贈計劃」，自 2026 年起每年將捐出 100 萬小時的 GPU 算力，免費提供給具潛力的國內新創團隊與學術研究機構，協助他們跨越高成本的運算門檻，加速 AI 創新與產業升級。

緯創董事長林憲銘(右)、執行長林建勳(左)。(鉅亨網資料照)

緯創指出，這項計劃由緯創發起，並與時代基金會 Garage + 共同推動的計劃，以「透過科技為社會創造正面影響力」為核心資源，整合產業資源，將頂尖算力轉化為新創與學術研究成長的燃料，打造永續創新的新引擎。

緯創說明，此計劃每年將支持多個新創團隊及研究單位，每案可獲得 6 個月、5000 至 3.5 萬 GPU 小時不等的無償資源，協助入選團隊進行 AI 模型訓練、微調與部署，或各類複雜模擬與虛擬運算實驗。

緯創表示，不同於一般資助計劃，此計劃並非單純算力補助，而是結合「算力 + 育成 + 產業連結」的整合行動。另外，此計劃專注於支持 AI、永續科技的關鍵領域的技術突破與應用落地。

緯創進一步提到，Garage + 將提供新創輔導與業界對接，讓技術創意不止於停留在實驗室，更能走進真實市場。而學術單位也可以從此計劃獲得助力，讓實驗室的研究突破算力限制，取得可觀的成果，加速落地與場域驗證，產生更大價值。

董事長林憲銘表示，科技不應只是競賽，而應成為共享進步的力量，AI 已是驅動產業永續與科技創新的關鍵動能，但算力成本仍是許多創新者及研究人員的最大門檻，而此計劃讓算力成為推動創意前進的力量，以捐贈形式打開資源之門，讓創意得以落地，讓更多人參與 AI 革命。

首屆「緯創算力捐贈計劃」計劃採半年為一期，使用期 6 個月，視成果可延展算力資源或使用時間。計劃將於 11 月 3 日起開放國內外新創與台灣學研機構申請，並於 12 月 12 日截止，入選名單預計在 2026 年 1 月初公布。