鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-03 14:04

中華電信 (2412-TW) 今 (3) 日指出，歷時 14 個月，在 10 月 30 日通過主管機關審驗程序，正式取得 SES O3b 中軌衛星固定通信商用營運許可，中華電信成為涵蓋高軌 (GEO)、中軌(MEO)、低軌(LEO) 多軌衛星系統營運許可的電信業者，打造強韌通訊備援體系。

中華電信取得SES O3b中軌衛星商用許可，打造強韌通訊備援體系。(鉅亨網資料照)

中華電信指出，此次取得 SES O3b 中軌衛星商用許可後，代表中華電信在既有的高軌 (ST-2)、低軌 (OneWeb) 衛星基礎上，進一步建構多軌道衛星整合的新世代衛星通訊網路。

中華電信說明，SES O3b mPOWER 衛星系統採用 Ka 頻段高通量設計，可提供雙向的高頻寬、低延遲服務，適用於離島、遠洋船舶、關鍵基礎建設及國家防災應變等多樣場域，在緊急情形造成海纜或地面網路中斷時，能迅速啟動衛星備援通訊，保障政府及企業的關鍵需求，強化營運韌性與抗災能力。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，繼今年 6 月取得 OneWeb 低軌衛星商用許可後，接續完成 SES O3b 中軌衛星商轉，提供政府、企業及民眾最完整的衛星韌性解決方案。