鉅亨網編譯段智恆 2025-11-01 01:30

‌



美國總統川普周五 (31 日) 表示，若中國加強打擊芬太尼走私與前驅化學品出口，美國將取消對中國部分與芬太尼相關的關稅。他透露，稍早在南韓與中國國家主席習近平會晤時，雙方已就此交換意見，並認為北京具備合作誘因。

為了芬太尼？川普鬆口撤相關關稅 換中國動起來(圖：REUTERS/TPG)

川普在「空軍一號」上向媒體表示，他已同意將芬太尼相關關稅自原本 20% 減半至 10%，未來若看到中國執行具體成效，美方將撤除剩餘關稅。他強調：「一旦看到成果，我們就會移除那另外 10%。」川普所指關稅為與芬太尼前驅化學品相關的進口措施，而非直接針對毒品本身課徵。

‌



芬太尼為高成癮性合成類鴉片藥物，被視為美國毒品氾濫與過量死亡的主因之一。華府長年指責中國企業為非法芬太尼或前驅化學品的重要來源，並要求北京加強查緝。

川普談話也顯示，美中之間在貿易議題上可能再迎來新的讓步空間。本周稍早，川普與習近平達成關稅緩和協議，美方暫停對中國商品加徵最高 100% 關稅的威脅，也暫緩對掛靠美國港口的中國船舶課費，並同意下調部分措施。

作為交換，中國則將撤回強化稀土磁鐵出口限制的計畫，並恢復採購美國農產品，包括黃豆等主要作物。這些共識將有效期一年，期滿後雙方將再度展開談判。

川普表示，他相信與習近平之間的合作可望持續。他說：「我們會維持良好的關係，而且我認為將會持續很長一段時間。」