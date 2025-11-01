Fed鷹聲連連！蘿根稱降息「非必要」：通膨仍高、就業仍穩

鉅亨網編譯段智恆 2025-11-01 00:43

美國聯準會 (Fed) 本周再度降息一碼 (25 個基點)，但決策一致性明顯出現裂痕。達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周五 (31 日) 表示，她不認為本周的降息決策有其必要，並明確反對在 12 月進一步降息，理由是通膨仍高於政策目標、就業市場依然具韌性。她的談話緊接堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 的反對聲音，讓 Fed 內部在利率路徑上的分歧更加受到關注。

儘管蘿根並非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，不過將於 2026 年輪值至具有投票權席次，她的立場仍可能影響決策討論走向。

通膨過高 降息「非必要」

蘿根指出，美國經濟當前的整體狀況並未顯示出需要立即透過降息支撐。她強調，通膨雖已遠離先前的危機水準，但仍過高且回落速度不如決策者希望，Fed 必須保持抑制需求的政策立場。

她提到，民間消費雖有放緩跡象，但仍高於長期趨勢水準；在股市上漲帶動財富效果下，高收入家庭支出仍具韌性；同時，大型企業正積極投入人工智慧 (AI) 與資料中心建設，展現商業投資動能。對於低收入家庭與中小企業目前面臨的壓力，她認為雖不可忽視，但整體仍處於穩定範圍。

蘿根強調，不應因為少數潛在風險就提前寬鬆政策，應先觀察近期裁員訊息、股市波動與政府關門對經濟造成的影響，若風險真的開始發酵，再採取行動也來得及。

施密德：降息恐削弱市場信心 經濟仍具動能

施密德本周在會議中為少數反對降息者之一。他表示，美國經濟仍展現延續動能，就業市場亦大致維持供需平衡，提前降息恐讓市場對 Fed 抗通膨決心產生疑慮。他認為，目前的政策雖仍屬「溫和緊縮」，但若加速轉向寬鬆，恐讓物價黏性更強、回到 2% 目標的時間被迫延後。

在他看來，就業市場承受的壓力更多源於科技轉型和勞動結構變動，而非需求大幅下滑，因此降息對強化勞動市場的效果有限。其立場與蘿根一致，使市場更加留意 12 月利率決策是否仍會出現激烈辯論。

一致支持終止縮表 緩解市場資金壓力

儘管對利率路徑看法分歧，蘿根與施密德皆支持聯準會自 12 月 1 日起結束縮表 (QT)。蘿根指出，貨幣市場利率近期升高，顯示銀行體系準備金已逐漸回到充足水準，終止縮表有助舒緩資金緊縮壓力。

Fed 將持續縮減持有的房貸抵押證券 (MBS)，但會將償付資金轉投入短期美國公債，以更精準管理市場流動性。她補充，如隔夜回購利率持續偏高、資金市場出現明顯壓力，Fed 將可能重新啟動購債操作，確保準備金供給充裕。