貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-01 07:06

‌



據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在川習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。

貝森特稱中國以稀土作為威脅是大錯，美國將在兩年內找到替代供應。(圖:Shutterstock)

他指出美、中領導人已找到「平衡點」，中國無法再用關鍵礦產作為脅迫工具，並強調，中國在稀土領域對美國的影響力最多只能持續 12 至 24 個月。

‌



中國「開槍示警」犯了一個大錯

貝森特說，中國已經向所有人發出警報，這是一個大錯，「把槍擺在桌上是一回事，朝天鳴槍又是另一回事。」

這次川習會是在兩國實施史無前例的對等關稅六個月後舉行，貝森特當時形容這些關稅措施形同貿易禁運。

雙方達成休戰後，本月緊張局勢再次升溫，中國以全面管制稀土來回應美國新的出口管制，這甚至一度威脅到雙方的關稅停火協議以及川習會能否順利舉行，也在全球供應鏈中製造了混亂。

「我認為中國領導層對全球反對其（稀土）出口管制的聲浪感到有些震驚，」貝森特說。

川普明年預計出訪北京

貝森特上周在馬來西亞與中國副總理何立峰舉行緊急磋商，挽救了貿易協議和峰會。「我們達成協議，在其他條件不變下，已經找到平衡點，可以在未來 12 個月內在這個平衡點運作，」貝森特說。

貝森特表示，兩位領導人在金海空軍基地會晤時，對彼此尊敬之情顯而易見。「他們都期待能坐下來推進事務，而不是像春季以來那樣動盪不安。他們意識到兩國穩定對兩國經濟和全球經濟都至關重要。」他說。

貝森特也分享雙方會談中的輕鬆時刻。當時，川普問起自己應該何時訪問北京，習近平答：「一二月很冷，不如推到四月？」

在川習會後，中國同意推遲一年實施稀土管制、大量購買美國大豆，並允許美國投資者接管 TikTok 在美國的業務。美國則推遲將數千家中國企業列入貿易黑名單，並在習近平承諾打擊芬太尼化學品出口後，將芬太尼相關關稅從 20% 降至 10%。貝森特表示 TikTok 交易應該很快完成。

美中貿易逆差大減 但觀察家認為核心矛盾未解

不過，部分觀察家認為美中只是暫停敵對，難以在關係上做出根本改變。

貝森特反駁這種說法。他指出，美國「豎起關稅牆」後，中國出口已轉向歐盟、英國、澳洲、加拿大和日本等地，他已提前警告這些國家，而許多國家也已對中國加徵關稅或計劃跟進。

「今年我們對中國的貿易逆差下降 25%，中國製造業活動已連續七個月萎縮，或許他們會自己做出決定。」他說。