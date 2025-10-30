鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 13:00

全球新一輪「降息潮」來襲，在聯準會 ((Fed) 宣布降息 1 碼後，阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯等中東央行今 (30) 日集體跟進降息 1 碼，加拿大央行稍早也已宣布連續第二次降息 1 碼，2.25% 利率創 2022 年 7 月來新低。

全球掀降息潮但寬鬆前景歧異！Fed突變猶豫、歐洲按兵不動、日本恐延至明年1月行動​（圖：Shutterstock）

這輪由 Fed 開啟的寬鬆週期，正以超越市場預期的速度向全球擴散。加國央行降息尤具代表性。受美國關稅政策衝擊，加國今年次季經濟萎縮 1.6%，第三季成長預期僅 0.5%，製造業與供應鏈受損嚴重。

‌



加國央行總裁 Tiff Macklem 直言，這是「結構性而非週期性下滑」。美國轉向保護主義後，企業被迫重建供應鏈、開拓新市場，成本攀升與供給受限正削弱貨幣政策效力。

儘管連續降息，加國央行仍坦言政策僅能緩解產業外溢效應，難阻經濟轉型陣痛。

此外，Fed「變數」則為全球寬鬆蒙上陰影，因主席鮑爾周三 (29 日) 在記者會上罕見釋放鷹派信號，稱 12 月是否降息「遠未成定局」，官員分歧加劇。先前市場押注 12 月降息機率超 95%，但根據芝商所 FedWatch 最新數據，這一機率已驟降至 67.8%。

鮑爾說，「經濟數據缺失可能構成暫停調整的理由」，在缺乏關鍵指標支撐下，Fed 需要更謹慎。

其他主要央行動向同樣受關注。歐洲央行今日有很高機率按兵不動，因 8 月歐元區 CPI 雖回落至 2.1%，但核心通膨率仍達 2.3%，且服務業通膨 3.1% 的高位壓制降息空間，而日本央行 (BOJ) 升息預期則因政治壓力降溫，新任首相高市早苗曾稱升息「愚蠢」，高盛預估 BOJ 恐被迫推遲至明年 1 月行動。

這輪「降息潮」背後是全球央行在通膨、成長與外部衝擊間的艱難平衡。加拿大因貿易戰被迫寬鬆，Fed 在數據盲區試探，歐日則各自受困於本土通膨頑疾。