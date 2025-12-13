search icon



川普：華許是心中Fed主席首選 考慮在他和哈塞特之間擇一

鉅亨網編譯余曉惠

美國總統川普接受華爾街日報 (WSJ) 專訪時表示，他傾向由聯準會 (Fed) 前任理事華許 (Kevin Warsh)、或國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 當中，選出一人提名為下任 Fed 主席。川普還說，他認為在利率議題上，下一任 Fed 主席應該諮詢他的意見。

cover image of news article
川普：華許是心中Fed主席首選 考慮在他和哈塞特之間擇一 (圖:Shutterstock)

川普在橢圓形辦公室受訪時表示，華許是他心目中的首選。「是的，我覺得他是。我們有 Kevin 和 Kevin。我認為他們兩位——我覺得這兩個 Kevin 都很棒。我覺得還有其他幾個人也很棒。」


川普近幾周多次暗示已經決定 Fed 主席人選，而哈塞特被視為領先者，但這番話顯示，華許仍然是強而有力的競爭者。

川普證實本周稍早的媒體報導。該則報導披露，川普周三會晤華許 45 分鐘期間曾施壓，問他若被任命為 Fed 主席，能不能相信他會支持降息。

川普說：「他認為必須降低利率。我跟其他人談過，他們也都這麼認為。」

向總統「諮詢」利率？

川普認為，下任 Fed 主席應該在利率決策上諮詢他的意見。

他說：「通常來說，現在已經不這麼做了。以前是例行公事，應該要這麼做。」

他接著說：「但這並不代表——我不認為他必須完全照我們說的做。但至少，我們——我是個聰明的聲音，應該被聽見。」

被問到一年後希望利率落在什麼水準時，川普說：「1%，也許還要更低。」他說，降息將有助於降低美國政府約 30 兆美元債務的融資成本。

川普說：「我們應該擁有全世界最低的利率。」

Fed 本周降息 1 碼 (25 個基點) 至 3.50-3.75% ，創三年新低，但罕見出現 2019 年以來最多的三張反對票：其中兩名官員反對任何降息，第三人為前川普顧問米蘭 (Stephen Miran)，他主張更大幅度的降息 2 碼。

再批鮑爾

川普近幾周多次表示，Fed 下任主席人選已經「心有所屬」，他周五重申此說法，但也暗示尚未做出最終決定。

川普坦言，當年依據時任財政部長米努勤 (Steven Mnuchin) 的建議，選擇提名鮑爾出任 Fed 主席，讓他感到懊惱。

川普說：「我心中有一個最喜歡的人選。我其實都喜歡，但我得小心，因為 2017 年挑中鮑爾時，我得到的是錯誤的建議。」

川普正在與決選名單上的候選人進行最後一輪面談，其中包括哈塞特。財長貝森特 (Scott Bessent) 也分別面談了兩位在川普第一任期內任命的現任 Fed 理事——華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman)，以縮小名單。

川普對 WSJ 說：「我喜歡這些人——我放進理事會的每一個人，我都喜歡。」

哈塞特原本呼聲最高

哈塞特擁有經濟學博士學位，被視為領先者，原因在於貝森特已表示對該職位不感興趣，而在所有候選人中，哈塞特為川普工作時間最長。

哈塞特曾於 2017-2019 年擔任川普的高級經濟顧問，並在 2020 年新冠疫情期間短期回鍋，川普重返白宮後，今年 1 月出任國家經濟委員會 (NEC) 主任。

哈塞特本周受訪時淡化自己在博弈市場被視為領先者的看法，表示川普「會做出選擇，但也可能改變主意」。

華許曾是鮑爾競爭對手

華許曾任小布希政府的經濟顧問，並曾在華爾街工作，2006-2011 年出任 Fed 理事。

川普 2017 年評估 Fed 主席提名人選時，就曾面試過華許，但最終選擇了鮑爾——當時身為 Fed 理事的鮑爾，曾公開支持寬鬆貨幣政策。川普很快對鮑爾感到不滿，並多次威脅要開除他。

川普表示，金融市場習慣於每當經濟活動或就業數據優於預期就要開始擔心 Fed 升息，讓他感到挫折。

川普說：「我不會讓在 Fed 裡的任何人，一遇到好消息就自動把利率大幅拉高、用來扼殺通膨。只要有很多好消息，他們就會想盡辦法把它壓下來，因為他們太害怕通膨了。」


