鉅亨網編譯段智恆 2025-12-13 02:00

《路透》周五 (12 日) 報導，在市場預期聯準會 (Fed) 即將降息的背景下，美國股票型基金出現近三周來首次單周資金淨流入。根據 LSEG Lipper 數據，截至 12 月 10 日當周，美國投資人淨買入約 33 億美元的股票型基金，幾乎完全回補前一周約 35.2 億美元的資金淨流出。

資金回來了！美股基金終止連三周流出(圖：REUTERS/TPG)

市場押注 Fed 本周將調降政策利率，成為資金回流股市的主要推力。不過，投資人對人工智慧 (AI) 相關企業的獲利前景仍抱持審慎態度，甲骨文 (ORCL-US) 日前公布的財測不如市場預期，也持續影響市場情緒。

從產業別來看，美國股票產業型基金當周吸引約 28.1 億美元資金流入，創下自 10 月下旬以來最大單周淨流入。其中，金屬與礦業基金吸金約 6.72 億美元，工業類基金流入約 5.48 億美元，醫療保健基金則吸引約 5.27 億美元資金。

債券型基金方面，資金流入力道明顯增強，美國債券型基金單周淨流入約 34.9 億美元，遠高於前一周僅 2.91 億美元的水準。投資人特別青睞短至中期投資等級債券基金，當周吸金約 26.1 億美元，為七週以來最大流入規模；相對之下，一般國內應稅固定收益基金則出現約 9.02 億美元的資金流出。