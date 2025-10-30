鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-30 15:16

中國國家主席習近平周四（30 日）在釜山同美國總統川普舉行會談後，中國商務部新聞發言人下午就發布中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。

習近平見川普後，中國宣布中美吉隆坡經貿磋商成果。（圖：新華社）

中國商務部新聞發言人表示，中美兩國元首剛剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。

中國商務部新聞發言人說，中美經貿團隊通過吉隆坡磋商，達成的成果共識主要有以下幾方面：

一、美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的 10% 所謂「芬太尼關稅」，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的 24% 對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

二、美方將暫停實施其 9 月 29 日公布的出口管制 50% 穿透性規則一年。中方將暫停實施 10 月 9 日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。

三、美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業 301 調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。