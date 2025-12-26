鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-26 08:09

中國鄭州中原保時捷中心疑似「跑路」的消息發酵後，又有保時捷 4S 店被曝經營異常。

據《澎湃新聞》周四（25 日）報導，知情人士透露，貴陽孟關保時捷中心人去樓空，不少購買了保養儲值套餐包的車主無法兌現權益，也有車主付了定金但尚未領車。在該門市購買過儲值套餐的車主表示，多位車主已經報警。

消息人士說，貴陽與鄭州兩家經營異常的保時捷中心控股股東均為東安控股集團，東安控股集團是河南省新鄉市一家知名經銷商集團，已有三十餘年歷史，經銷奧迪、寶馬等豪華品牌以及大眾市場品牌。

近日多位消費者在社媒反映，鄭州中原保時捷中心人去樓空，涉及員工欠款從數萬元至數十萬元不等。

一份由該店銷售顧問「小孟」發出的《致客戶書》顯示，12 月 22 日門市還在正常營業，但 23 日早晨員工到崗時，發現展廳車輛已被清空，公司高層失聯。

針對「鄭州中原保時捷中心疑閉店『跑路』」一事，保時捷中國周四表示，針對此次事件給各位車主和消費者帶來的困擾與擔憂致以最誠摯歉意，將積極妥善處理，將消費者合法權益放在首位。「我們高度關注保時捷授權經銷商鄭州中原保時捷中心出現經營異常情況，目前與警方和相關部門正在現場核查事實。」

另據《北京商報》報導，保時捷中國周四證實了北京石景山保時捷中心的銷售業務即將終止的消息，並計劃於 2026 年將中國市場的銷售網點縮減至 80 家左右。

面對純電車型競爭加劇、中國市場業績承壓的現狀，保時捷選擇重新聚焦燃油車，並提出「贏回中國」的策略。

去年底保時捷中國執行長潘勵馳曾表示，將動態調整保時捷中國經銷商網絡，網點數量從 2024 年年初的 160 家調整至 2026 年的 100 家，以適應市場需求，保證經銷商的盈利能力。