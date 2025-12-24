鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周二 (23 日) 報導，臉書前隱私長 Chris Kelly 表示，AI 產業重點將轉向效率提升與成本控制。隨著主要科技業者競相布建 AI 基礎設施，他認為能在降低資料中心成本上突破的公司，將成為 AI 贏家。
Kelly 表示，人腦運作只需極少能量，不必蓋大型電廠來進行 AI 推理。他強調：「提高效率將是 AI 大廠的核心目標。」
標普全球數據顯示，2025 年資料中心市場的基礎建設交易金額已超過 610 億美元，科技巨頭掀起全球建設熱潮。
光是 OpenAI，未來幾年就做出超過 1.4 兆美元的 AI 投資承諾，包括與 GPU 龍頭輝達 (NVDA-US)、甲骨文 (ORCL-US) 和 Coreweave(CRWV-US) 的大規模合作。
然而，大規模建設也引發電力供應擔憂。輝達與 OpenAI 今年 9 月宣布一項計畫，預計建設至少 10GW 規模的資料中心。此耗電量相當於 800 萬個美國家庭的年用電量，亦等同於紐約市 2024 年夏季用電最高峰的總量，對美國原本就緊繃的電網構成挑戰。
在成本議題上，中國新創公司 DeepSeek 帶來的影響備受關注。該公司去年 12 月推出免費開源大型語言模型，宣稱訓練成本不到 600 萬美元，遠低於美國競爭對手。
Kelly 分析，隨著美國總統川普近期批准向中國出售輝達 H200 晶片，預期將看到更多中國業者在該領域嶄露頭角。他補充，開源模型（特別是來自中國的模型）將大幅降低門檻，讓更多用戶能負擔基本運算能力，進而推動生成式 AI 與代理 AI (Agentic AI) 的普及。
