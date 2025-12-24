鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-24 04:35

據《CNBC》周二 (23 日) 報導，臉書前隱私長 Chris Kelly 表示，AI 產業重點將轉向效率提升與成本控制。隨著主要科技業者競相布建 AI 基礎設施，他認為能在降低資料中心成本上突破的公司，將成為 AI 贏家。

前臉書隱私長稱AI產業下階段重點從技術轉向效率與成本控制，能突破的公司將成贏家。(圖:Reuters/TPG)

Kelly 表示，人腦運作只需極少能量，不必蓋大型電廠來進行 AI 推理。他強調：「提高效率將是 AI 大廠的核心目標。」

‌



今年砸 610 億美元蓋資料中心

標普全球數據顯示，2025 年資料中心市場的基礎建設交易金額已超過 610 億美元，科技巨頭掀起全球建設熱潮。

光是 OpenAI，未來幾年就做出超過 1.4 兆美元的 AI 投資承諾，包括與 GPU 龍頭輝達 (NVDA-US)、甲骨文 (ORCL-US) 和 Coreweave(CRWV-US) 的大規模合作。

然而，大規模建設也引發電力供應擔憂。輝達與 OpenAI 今年 9 月宣布一項計畫，預計建設至少 10GW 規模的資料中心。此耗電量相當於 800 萬個美國家庭的年用電量，亦等同於紐約市 2024 年夏季用電最高峰的總量，對美國原本就緊繃的電網構成挑戰。

DeepSeek 掀成本論戰

在成本議題上，中國新創公司 DeepSeek 帶來的影響備受關注。該公司去年 12 月推出免費開源大型語言模型，宣稱訓練成本不到 600 萬美元，遠低於美國競爭對手。