鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 11:40

據《CNBC》報導，2025 年 Google 招募的 AI 軟體工程師中，約有 20% 為「回流員工」，比往年明顯增加。

‌



Google 發言人確認，截至 12 月該數據仍準確，並表示與 2024 年相比，公司從主要競爭對手挖來的 AI 人才數量顯著上升。

發言人指出：「我們對公司的發展勢頭、計算資源和人才充滿信心。工程師們希望在這裡工作，繼續打造突破性的產品。」

Google 薪酬主管 John Casey 在一次員工會議中談及重聘計畫時表示，專注於 AI 的軟體工程師被 Google 雄厚的資金實力及大規模計算基礎設施吸引，這些資源對於開發先進 AI 技術至關重要。

由於 Google 在 2023 年初進行了史上最大規模裁員，裁掉 1.2 萬名員工（約 6% 人力），使公司擁有大量前員工可重新招聘。

當時裁員背景為通膨高漲與利率上升引發的市場低迷，此後 Google 持續進行滾動裁員與自願離職補償。

根據 ADP Research 數據，今年整個資訊產業的迴流員工現象增加，其中資訊產業增幅最為明顯。

AI 產品開發與人才布局

在 OpenAI 於 2022 年底推出 ChatGPT 後，Google 在生成式 AI 領域起步較慢，但經歷多次產品上線挫折後，今年透過大規模 AI 基礎設施投資及 Gemini 應用的成功，逐漸回穩。

Google 於上月宣布最新 AI 模型 Gemini 3，Alphabet 今年股價漲幅超過 60%，表現優於所有大型科技股。

作為工程與創新的歷史重鎮，Google 長期以來都是競爭對手挖角人才的目標。今年早些時候，微軟 (MSFT-US) 從 Google DeepMind AI 研究實驗室挖走約二十多名員工；OpenAI 與 Meta 也透過高額簽約獎金爭取人才。

OpenAI 執行長 Sam Altman 曾透露，Meta 提供高達 1 億美元簽約獎金，自己也在努力留住人才。

重返 Google 的 AI 大將

去年底，Google 迎回 AI 領域的重要人物 Noam Shazeer。Shazeer 與 Daniel De Freitas 曾於 2021 年離開 Google 創辦 AI 平台 Character.AI，據報導是因 Google 未能支持其內部聊天機器人項目。

2024 年 8 月，他們在 Character.AI 技術授權協議下重返 DeepMind，帶回其研究團隊。

過去一年，Google 在產品開發上加大風險，即便產品尚未完全成熟也快速推出。

此外，公司展開全面組織改革，推行員工自願離職計畫，裁撤三分之一管理小團隊的主管，以減少官僚作風。

與此同時，Google 聯合創辦人 Sergey Brin 也自 2023 年退休後回歸公司，並曾親自聯繫潛在候選人以招募人才。