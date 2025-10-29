調查：Fed年底前估再降兩次息、但近8成認為AI類股估值過高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-29 01:08

聯準會本周料降息一碼，但市場疑慮重重。《CNBC》周二 (28 日) 公布的十月調查顯示，近 80% 受訪者認為 AI 相關股票估值過高逾 20%，且擔心政府停擺導致數據不足、通膨偏高，甚至質疑政治因素影響聯準會決策。

調查顯示，92% 受訪者預期聯準會本周降息一碼，且可能在接下來兩次會議繼續降息。但包含經濟學家、策略師與基金經理人在內的 38 位受訪者，對此決策有諸多疑慮。

「在暴風雪中蒙眼飛行且沒有備用儀器，對貨幣政策來說不是好事」，Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略師 Guy Lebas 說，「更糟的是附近還有山」。

雖然 92% 受訪者預期聯準會本次會議降息，但只有 66% 認為應該降息，38% 少數派反對降息。

「政治而非金融環境明顯影響聯準會利率決策。」Richard Bernstein Advisors 執行長 Richard Bernstein 說：「金融環境接近歷史寬鬆水準，GDP 預估 3.5% 至 4%，金融資產飆漲，通膨仍遠高於聯準會目標。在比較正常的時期，聯準會絕不可能降息」。

估年底前再降兩次 明年底利率降至 3.2%

本周降息後，84% 受訪者預期 12 月再降一次，54% 預期明年 1 月第三次降息。今明兩年預估共降息 100 個基點，到 2026 年底將聯邦基金利率降至 3.2%。

雖然部分人認為聯準會不該降息，但也有人主張降幅應更大。

「勞動市場疲弱與政府停擺正增加衰退風險，顯示有必要預防性大幅降息」，Decision Economics 首席經濟學家兼策略師 Allen Sinai 說：「正在進行的生產力熱潮是經濟韌性的主因，也是股市驚人榮景的原因，這不是泡沫」。

近 80% 認為 AI 股估值過高

近 80% 受訪者表示，AI 相關股票極度或有些高估，幅度平均超過 20%。因此他們預期股市將在年底接近目前水準，明年僅溫和上漲 5%，不過標普 500 指數將在 2027 年突破 7200 點、接近 7700 點。

「美國宏觀經濟短期與長期最重要的動態是 AI，以及它是被過度、低估還是適當炒作。」SMBC 日興證券美國分公司資深美國經濟學家 Troy Ludtka 說。Lonski Group 總裁 John Lonski 更直言，「一旦 AI 泡沫破裂，只有財務強健的 AI 業者能存活」。

政府停擺影響數據品質

根據調查，82% 受訪者認為政府停擺不會影響股市。45% 受訪者預期停擺本月結束，另有 34% 預期 11 月前結束。但只有 5%『極有信心』、71%『有些信心』從現有公布數據中獲得準確的經濟圖像。

多數人預期政府重新開門後，平均每月 GDP 0.3% 的損失將大部分或全部彌補。

「聯準會官員無法對任何事得出太多結論，因此應該按兵不動，等待更多資訊，以免在通膨與就業狀況演變不需要的情況下，第二輪降息進一步加劇政策失誤」，Stifel 首席經濟學家 Lindsey Piegza 說。