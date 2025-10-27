鉅亨網編譯段智恆 2025-10-27 23:40

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一 (27 日) 證實，聯準會 (Fed) 主席接任人選已縮小至五名候選人，美國總統川普表示，預計將在今年底前正式宣布接班人。

Fed換帥倒數！五人名單出爐 川普擬年底前拍板(圖：REUTERS/TPG)

貝森特在空軍一號專機上接受記者訪問時表示，入圍名單包括現任 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman)、國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett)、前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 及貝萊德 (BLK-US) 資深主管瑞德 (Rick Rieder)。多家美國媒體指出，這份名單與本月稍早《CNBC》報導內容一致。

‌



他透露，目前已完成第一輪面談，預計感恩節假期後將再進行一輪訪談，並向川普提交最終建議名單。貝森特先前一度被視為熱門人選，但他已澄清自己並非候選者之一。

川普同樣在空軍一號上對記者表示，將於年底前確定人選。現任主席鮑爾的任期要到明年 5 月才屆滿，屆時他可選擇完全離開 Fed 或繼續以理事身份任職至 2028 年。

Fed 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本周召開利率決策會議，市場普遍預期周三 (29 日) 將宣布再度降息 1 碼 (25 個基點)，延續 9 月的降息步調。

目前七席理事中有三人為川普任命，包括華勒、鮑曼與米蘭 (Stephen Miran)。米蘭正填補一個未屆滿的任期，將於明年 1 月結束，外界預料他不會續任。米蘭現同時擔任白宮經濟顧問委員會主席，一直主張 FOMC 應更積極放寬貨幣政策。