鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 13:30

隨著 2026 年交易的開始，黃金和白銀價格強升，延續了 2025 年的大漲趨勢。

黃金自亞盤開盤後就強升，至午盤已漲至約每盎司 4378 美元，漲 1.5%，白銀同樣猛升，直衝每盎司 73.5 美元，漲幅更達到 3.6%。儘管交易員警告，在美國進一步降息和美元走軟的背景下，貴金屬在 2026 年可能表現良好，但短期內可能面對價格壓力。

‌



黃金在 2025 年創下多項紀錄，主要受益於以下因素的支持：各國央行購買、聯準會政策放鬆、美元走弱、以及由地緣政治緊張局勢和美國主導的貿易摩擦所帶來的避險需求。白銀的漲勢甚至比黃金更為強勁，同樣創下紀錄，除了受益於與黃金相同的驅動因素外，還受到持續擔憂美國政府最終可能對精煉金屬徵收進口關稅的提振。

展望 2026 年，主要銀行普遍支持黃金繼續上漲，特別是聯準會預期會實施額外降息。高盛上個月指出，其基本預期是金價將上漲至每盎司 4900 美元，且面臨上行風險。

儘管長期看漲，市場仍存在近期擔憂，即廣泛投資組合指數的再平衡可能會對價格造成壓力。鑑於貴金屬價格的大幅上漲，其在指數中的占比可能已超出目標配置，可能促使被動追蹤基金出售部分合約。

道明證券資深大宗商品策略師 Daniel Ghali 警告，預計在未來兩周內，「Comex 白銀市場中總未平倉合約的 13% 將被大量出售，導致價格大幅走低」。