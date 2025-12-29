鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-29 15:20

倫敦金屬交易所 (LME) 基準 3 個月期銅周一 (29 日) 創下新高，反映出上周上海市場的強勁漲勢蔓延至受聖誕假期影響的全球市場。

受供應趨緊及美國關稅預期推動 銅價升至逼近13000美元(圖:shutterstock)

對可再生能源和電網至關重要的金屬銅，在 LME 恢復交易後，一度飆升 6.6%，達到每噸 12,960 美元的歷史高點。截至格林威治時間 02:50，LME 銅價勁揚 5.86% 至每噸 12,875 美元，逼近 13,000 美元大關。與此同時，上海期貨交易所最活躍的銅合約也突破了 100,000 元人民幣大關，大漲 3.43% 至 101,480 元人民幣 (約合 14,474.19 美元)/ 噸，盤中短暫觸及 102,660 元人民幣的歷史高點。

這波驚人的年終漲勢，主要受到對供應趨緊的擔憂所推動。投資者正在押注，由於市場預期美國總統川普將在明年年中決定是否對精煉銅實施進口關稅，主要的貿易商正在關稅實施前大量向美國輸送金屬。此舉大幅削減了世界其他地區的銅庫存，迫使其他買家不得不支付更高的價格。

實際上，自 12 月以來，銅價累計漲幅已超過 15%。

除了貿易預期，中國市場的發展也為銅價提供了支撐。中國頂級冶煉廠在上周四決定，由於供應短缺導致加工費低迷，將不為明年第一季設定銅精礦加工費指導價。此外，中國還表示將在下一個五年計畫中控制其銅產能增長，這也支撐了上海銅價的漲勢。

在宏觀層面，交易員對美國聯準會將再次降息兩次的押注，也為周一的漲勢增添了動力。整體而言，所有金屬在周一均出現年終上漲行情。