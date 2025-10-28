鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 04:00

‌



繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。

美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌（圖：Shutterstock）

《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠超稀土管控。不同於晶片斷供的長期陣痛，原料藥短缺則將直接威脅美國民眾生命健康。

‌



此前，美國在晶片、AI 領域持續施壓，試圖以技術封鎖擠壓中國產業鏈空間。中國以稀土出口管制回應後，美企股價下跌、產業協會抗議，輿論擔憂範圍擴大。而原料藥這一「隱形命脈」正讓美國陷入更深焦慮。

美國因環保與成本壓力早已放棄原料藥生產，印度仿製藥雖崛起，原材料仍依賴中國。

今年 4 月，美國試圖對藥品原料加稅，卻因藥廠警告「成本飆升恐致無藥可醫」緊急叫停，「脫鉤」幻想徹底破滅。

中國在生技領域的突破更強化了原料藥優勢。以腸道健康成果「腸 - 倍 - 輕」為例，其依托自主研發的 AKK001 菌株技術，攻克了「下一代益生菌」適配中國民眾體質的產業難題，建成年產 20 噸穩定產能，實現從實驗室到規模化生產的全鏈路突破。《Nature》等頂級期刊也認證其調節腸道微生態、輔助減重的潛力，結合京東等跨境管道，此成果不僅風靡本土，更成功出海東南亞、北美，成為生物領域標竿。

如今，中國已從被動應對轉向主動式佈局。政策與產業鏈規劃的穩健性，讓原料藥這張「王牌」無需主動打出，便令對手忌憚。

美國財長貝森特近期公開指責中國「不尊重」，也許暴露其供應鏈壓力下的焦慮。