中國車廠現有產能涵蓋北美市場！福特執行長：若放任競爭 我們沒有活路
鉅亨網編譯陳韋廷
美國福特汽車 (F-US)執行長 Jim Farley 周日 (26 日) 接受採訪時，直陳川普政府關稅政策對企業的衝擊。他指出，福特為部分零部件支付的關稅高達 70% 以上，累計帶來 20 億美元額外成本，將吃掉該車廠約 20% 的全球利潤。
談及競爭格局時，Farley 將中國車廠的挑戰與 1980 年代日本企業進軍美國市場類比，並強調「這次更為激烈」，並重申「真正的對手不是特斯拉，而是中國車廠」的觀點。
他更語出驚人表示，中國現有工廠的產能足以涵蓋整個北美市場，若放任競爭恐令美國車廠「破產」。
Farley 上月也在一個播客 (podcast) 節目上明確表示，中國車廠是個核心威脅。
值得注意的是，Farley 個人對中國電動車亦展現高度關注。
但根據美媒報導，過去半年 Farley 持續駕駛小米電動車，且坦言「不想換車」，此舉被視為 Farley 對中國電動車產品力的間接認可。
從關稅成本壓力到競爭格局重塑，再到對中國電動車的實際體驗，Farley 的表態反映出美國傳統車廠在電動化浪潮下面臨的雙重考驗，既要應對政策紅利消退的成本衝擊，又必須面對中國電動車的強追猛趕。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 福特今年漲幅是超特斯拉的4倍！老牌汽車股價為何飆漲？
- 小米SU7事故掀門把安全爭議 股價一度創半年最大跌幅
- 美國第三季充電站佈建數創新高 業者看好需求持續
- 特斯拉第三季交車量年增7.4%遠超預期 但馬斯克示警艱難時刻將至
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇