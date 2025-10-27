鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 18:00

美國福特汽車 (F-US)執行長 Jim Farley 周日 (26 日) 接受採訪時，直陳川普政府關稅政策對企業的衝擊。他指出，福特為部分零部件支付的關稅高達 70% 以上，累計帶來 20 億美元額外成本，將吃掉該車廠約 20% 的全球利潤。

中國車廠現有產能涵蓋北美市場！福特執行長：若放任競爭 我們沒有活路（圖：Shutterstock）

談及競爭格局時，Farley 將中國車廠的挑戰與 1980 年代日本企業進軍美國市場類比，並強調「這次更為激烈」，並重申「真正的對手不是特斯拉，而是中國車廠」的觀點。

他更語出驚人表示，中國現有工廠的產能足以涵蓋整個北美市場，若放任競爭恐令美國車廠「破產」。

Farley 上月也在一個播客 (podcast) 節目上明確表示，中國車廠是個核心威脅。

值得注意的是，Farley 個人對中國電動車亦展現高度關注。

但根據美媒報導，過去半年 Farley 持續駕駛小米電動車，且坦言「不想換車」，此舉被視為 Farley 對中國電動車產品力的間接認可。