鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 15:20

全球科技投資圈再掀波瀾，日本軟銀集團近日正式批准 OpenAI 的第二筆 225 億美元投資，這筆資金的到帳條件明確，也就是後者須在年底前完成重組，以利後續 IPO。若重組失敗，軟銀將只支付 100 億美元，總投資額從原先計畫的 300 億美元縮水至 200 億。至此，軟銀對 OpenAI 的累積投資已達 300 億美元 (含先前支付的 75 億美元)，這場豪賭走向正牽動 AI 產業神經。

OpenAI要上市了？傳軟銀追加225億美元押注OpenAI年底前成功改組 但錢從哪來？（圖：Shutterstock）

此次投資是今年 4 月軟銀承諾的 400 億美元融資輪的最新進展。當時軟銀表示，將與共同投資者向 OpenAI 注資 400 億美元（軟銀有效投資 300 億），其中 100 億為「預付款」，剩餘資金需待重組完成後撥付。如今，軟銀董事會顯然放棄最初的時間限制，更強調重組結果，而這項調整也被解讀為軟銀對 OpenAI 的高度重視，願為其改革爭取更多時間。

‌



重組的核心是將 OpenAI 從非營利架構轉向公益企業，這個身分轉換被視為 IPO 的前奏。今年 4 月融資時，OpenAI 估值已飆升至 2600 億美元，若成功上市，將成為 AI 領域最大獨角獸之一，但對軟銀來說，投資報酬的不確定性仍存，若 OpenAI 重組延後或失敗，不僅後續 225 億資金可能泡湯，現有 300 億投資的估值邏輯也將面臨重估。

上周，軟銀第二次重返海外債券市場，打算在美元債券市場融資約 15 億至 20 億美元，並透過歐元計價債券融資約 5 億歐元。這一動作也凸顯出在龐大對外投資之後，軟銀面臨極為沉重的資金壓力。

數據顯示，截至目前，軟銀已透過貸款和債券籌集至少 240 億美元的資金，該集團在日本債市表現也十分活躍。今年 4 月，軟銀發行 6000 億日元 (約 40 億美元) 面向散戶的公司債，這是日本有史以來規模最大的債券發行之一。

這些資金大部分被用於 OpenAI 的投資，以及支持美國「星際之門」計畫。

然而，接連不斷的龐大融資已經讓一些投資者對軟銀心生懷疑，尤其是軟銀主要透過公開市場募資而非傳統的銀行管道，意味著該公司在財務上可能存在一些問題。

軟銀目前並沒有可靠的營運現金流，在截至今年 3 月的財年中，旗下願景基金的投資收益率較去年同期下降 40%，整體虧損達 1150.2 億日元，這也削弱了願景基金對財力雄厚的投資者的吸引力。

與此同時，被軟銀押注為未來關鍵的 OpenAI 也並沒有牢牢綁在軟銀的船上。在星際之門外，OpenAI 還與輝達達成了一項價值 1000 億美元的資料中心協議，與超微達成了數十億美元的數據中心合作。

與輝達、超微甚至是「星際之門」另一合作夥伴甲骨文相比，軟銀目前在 OpenAI 的商業世界中顯得較為邊緣化，若軟銀無法繼續加碼資金，其在 OpenAI 投入的前期賭注的收益恐極為有限。

但另一個關鍵的問題在於軟銀如何繼續獲得大量資金。分析指出，軟銀超過 70% 的總資產已經公開上市，代表它所操作的價值空間已經十分狹窄。