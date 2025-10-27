search icon



OpenAI要上市了？傳軟銀追加225億美元押注OpenAI年底前成功改組 但錢從哪來？

鉅亨網編譯陳韋廷


全球科技投資圈再掀波瀾，日本軟銀集團近日正式批准 OpenAI 的第二筆 225 億美元投資，這筆資金的到帳條件明確，也就是後者須在年底前完成重組，以利後續 IPO。若重組失敗，軟銀將只支付 100 億美元，總投資額從原先計畫的 300 億美元縮水至 200 億。至此，軟銀對 OpenAI 的累積投資已達 300 億美元 (含先前支付的 75 億美元)，這場豪賭走向正牽動 AI 產業神經。

cover image of news article
（圖：Shutterstock）

此次投資是今年 4 月軟銀承諾的 400 億美元融資輪的最新進展。當時軟銀表示，將與共同投資者向 OpenAI 注資 400 億美元（軟銀有效投資 300 億），其中 100 億為「預付款」，剩餘資金需待重組完成後撥付。如今，軟銀董事會顯然放棄最初的時間限制，更強調重組結果，而這項調整也被解讀為軟銀對 OpenAI 的高度重視，願為其改革爭取更多時間。


重組的核心是將 OpenAI 從非營利架構轉向公益企業，這個身分轉換被視為 IPO 的前奏。今年 4 月融資時，OpenAI 估值已飆升至 2600 億美元，若成功上市，將成為 AI 領域最大獨角獸之一，但對軟銀來說，投資報酬的不確定性仍存，若 OpenAI 重組延後或失敗，不僅後續 225 億資金可能泡湯，現有 300 億投資的估值邏輯也將面臨重估。

上周，軟銀第二次重返海外債券市場，打算在美元債券市場融資約 15 億至 20 億美元，並透過歐元計價債券融資約 5 億歐元。這一動作也凸顯出在龐大對外投資之後，軟銀面臨極為沉重的資金壓力。

數據顯示，截至目前，軟銀已透過貸款和債券籌集至少 240 億美元的資金，該集團在日本債市表現也十分活躍。今年 4 月，軟銀發行 6000 億日元 (約 40 億美元) 面向散戶的公司債，這是日本有史以來規模最大的債券發行之一。

這些資金大部分被用於 OpenAI 的投資，以及支持美國「星際之門」計畫。

然而，接連不斷的龐大融資已經讓一些投資者對軟銀心生懷疑，尤其是軟銀主要透過公開市場募資而非傳統的銀行管道，意味著該公司在財務上可能存在一些問題。

軟銀目前並沒有可靠的營運現金流，在截至今年 3 月的財年中，旗下願景基金的投資收益率較去年同期下降 40%，整體虧損達 1150.2 億日元，這也削弱了願景基金對財力雄厚的投資者的吸引力。

與此同時，被軟銀押注為未來關鍵的 OpenAI 也並沒有牢牢綁在軟銀的船上。在星際之門外，OpenAI 還與輝達達成了一項價值 1000 億美元的資料中心協議，與超微達成了數十億美元的數據中心合作。

與輝達、超微甚至是「星際之門」另一合作夥伴甲骨文相比，軟銀目前在 OpenAI 的商業世界中顯得較為邊緣化，若軟銀無法繼續加碼資金，其在 OpenAI 投入的前期賭注的收益恐極為有限。

但另一個關鍵的問題在於軟銀如何繼續獲得大量資金。分析指出，軟銀超過 70% 的總資產已經公開上市，代表它所操作的價值空間已經十分狹窄。

標普全球也表示，若軟銀的 LTV(貸款價值比) 超過 25%，將考慮下調該集團評等，而若是將軟銀在 OpenAI、晶片設計公司 Ampere Computing 及「星際之門」未揭露投資額計算在內，軟銀的 LTV 比例恐已超過 25%。

OpenAIIPO軟銀星際之門輝達非營利組織

