綜合外媒周三 (24 日) 報導，南韓電池廠 LG 能源解決方案 (LG Energy Solution，LGES) 宣布，將以 28.6 億美元把俄亥俄州電池廠的廠房及相關資產賣給本田，此交易不包括土地和設備。

LGES 在申報文件中說明，此舉是為了「提升合資企業營運效率」。2022 年，本田汽車與 LGES 宣布在俄亥俄州合資興建 44 億美元的電池廠，並將量產時程設在 2025 年底。

知情人士表示，LGES 不打算解散合資企業或減少持股，賣掉資產是為了讓工廠運作更順暢，預計明年開始生產。本田發言人說：「本田買下廠房資產後，能更長期投入電池事業，不只供應電動車，也能靈活因應油電混合車的電池需求。」

就在一周前，LGES 才宣布福特汽車 (F-US) 取消了價值約 9.6 兆韓元的電動車電池供應合約。

福特表示將認列 195 億美元的資產減損，並取消多款電動車的生產計畫。這凸顯出汽車業正在縮減電動車布局，部分原因是川普政府的政策立場，以及電動車需求走弱。

本月稍早，電池廠 SK On 也結束了與福特在美國的合資事業。其他南韓業者則把生產線轉為製造儲能系統電池，以供應資料中心等設施使用。