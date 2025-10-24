CPI低於預期！Fed下周降息幾成定局 美股全面走高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-24 22:14

美股主要指數周五 (24 日) 全面走高，主因係因政府關門而遲到的 9 月消費者物價指數低於預期，核心 CPI 創三個月最慢增速，強化市場對聯準會下周降息的預期。標普 500 指數盤中觸及歷史新高。

9月CPI數據低於預期，強化市場對Fed持續降息的信心。(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 400 點或近 0.85%，那斯達克綜合指數漲近 270 點或近 1.17%，標普 500 指數漲近 0.85%，費城半導體指數漲逾 2.1%。

雖然市場原本就普遍預期 Fed 下周會議將降息，但本次報告可望說服決策官員在 12 月再次降息。根據芝商所 FedWatch 工具，12 月降息機率從數據前的 91% 躍升至 98.5%。下周降息機率維持在 98%-99%。

華爾街對 CPI 數據的反應

eToro 分析師 Bret Kenwell 表示，整體通膨低於經濟學家預期，提振股票與加密貨幣等風險性資產。投資人不僅對 Fed 下周降息更有信心，也預期 12 月將再次降息。

Comerica Wealth Management 的 Eric Teal 指出，通膨目前仍在可控範圍。關稅衝擊主要反映在低價位的進口消費品上，影響可能隨著時間拉長而擴大。不過，在就業市場走弱的背景下，本次通膨數據為 Fed 在今年剩餘時間及明年持續降息提供了正當理由。

Janus Henderson 的 John Kerschner 表示，今日 CPI 數據如同沙漠綠洲，為投資人提供自 10 月 1 日停擺以來首個政府數據。由於政府數據匱乏，市場參與者高度關注 Fed 官員發言，目前鴿派言論占上風。

強勁財報提振情緒

美股三大指數前一交易日收高，科技股資金流入與第三季財報季高峰前的樂觀情緒推動漲勢，包含輝達 (NVDA-US) 與甲骨文 (ORCL-US) 等 AI 權值股獲得提振。

此外，市場情緒也受美國總統川普將與中國國家主席習近平會面激勵，這為近期貿易緊張升溫後提供降溫機會。不過，其他貿易衝突仍在醞釀，川普表示將立即停止與加拿大的所有貿易談判，理由是加拿大發布反對其關稅計畫的廣告，內容引用前總統雷根的聲音。

截至台北時間周五（24 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 2.69%，至每股 39.19 美元

英特爾 (Intel) 最新財報激勵股價上揚。受惠於核心 x86 處理器在 PC 市場的需求回溫，不僅上季轉虧為盈、營收優於預期，本季財測也顯示漫長而艱難的復甦之路，正取得進展。

福特汽車 (F-US) 早盤股價上漲 9.35%，至每股 13.49 美元

福特汽車 (Ford Motor) 第三季財報優於預期，激勵股價大漲近 10%。該公司調整後每股盈餘 45 美分，優於 LSEG 調查分析師預估的 36 美分，營收也從 430.8 億美元成長到 471.9 億美元，雙雙超越市場預期。

應用材料 (AMAT-US) 早盤股價上漲 0.35%，至每股 229.18 美元

半導體晶片設備製造商應用材料 (Applied Materials) 宣布將裁減 4% 員工，並於周四開始通知全球各階層與部門的受影響員工。備案文件顯示，因應裁員，預計將產生約 1.6 億至 1.8 億美元的費用認列。本次裁員是為了將自己定位為「更具競爭力和生產力的組織」。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 CPI 年增率報 3%，預期 3.1%，前值 2.9%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 3%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 10 月標普全球製造業 PMI：初值 52.2，預期 52，前值 52

美國 10 月標普全球服務業 PMI：初值 55.2，預期 53.5，前值 54.2

