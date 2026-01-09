輝達Alpamayo衝擊特斯拉自駕地位？大摩這樣看
據《Investing.com》報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新分析，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 近期大力推進「實體 AI」布局，正引發市場對傳統車廠能否、以及多快能縮小與特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 在自動駕駛上的差距提出新疑問。
分析師 Andrew Percoco 指出，輝達在消費性電子展 (CES) 的主題演講將自動駕駛車與人形機器人推向舞台中央，其中全新的 Alpamayo 系統成為最大焦點之一。
摩根士丹利形容，Alpamayo 是輝達的「視覺語言行動 (VLA) 模型」，專為處理自動駕駛中「長尾」的各種邊緣情境而設計，並由 AlpaSim 以及超過 1,700 小時的駕駛數據所支援。
該機構指出，這套技術堆疊的目標在於「加速原始設備製造商 (OEM) 邁向可規模化、具推理能力的自動駕駛」，有潛力重塑駕駛輔助與自駕系統的競爭格局。
分析師認為，Alpamayo「讓傳統車廠具備追上自動駕駛進度的工具」，意味著特斯拉在全球自動化競賽中，面臨的不僅是在人形機器人與電動車領域的競爭，也包括自動駕駛方面的挑戰。
即便如此，摩根士丹利重申，「在自動駕駛方面，特斯拉仍領先競爭對手數年」，並點出其垂直整合能力、龐大的數據優勢、規模效應與成本優勢。
報告也強調，輝達的技術進展「並未實質改變我們對特斯拉的基本看法」，該行的基準情境原本就假設，未來十年整個產業將廣泛採用相當於特斯拉 L2 級以上 FSD(全自動輔助駕駛) 的技術。
摩根士丹利指出，儘管輝達為車廠提供了一條「資本效率較高、邁向先進自動駕駛的入口」，但要真正開發並整合完整的自駕技術堆疊，仍是「以年為單位，而非以月計算」。
在人形機器人領域，輝達的工具或許能縮短初期訓練周期，但摩根士丹利認為，憑藉整合與製造上的優勢，特斯拉「很可能仍保有領先地位」。
