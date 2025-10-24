美9月CPI增幅低於預期 下周Fed料將繼續降息

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-24 21:18

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3%，低於市場預期的 3.1%，月增 0.3%，亦低於市場預期的 0.4%，雖較 8 月略為升溫但整體溫和。市場普遍認為，這將支持聯準會 (Fed) 下周持續降息，且 12 月再降息的可能性大增。

美9月CPI增幅低於預期，市場押注下周Fed料將繼續降息。(圖:Reuters/TPG)

美 9 月 CPI 僅月增 0.3%，低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

核心 CPI 增速創三個月最慢

美國勞工統計局 (BLS) 數據顯示，9 月核心 CPI(排除食品與能源) 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%，創三個月來最慢增速；年增 3%，較 8 月的 3.1% 回落，亦低於預期的 3.1%。

9 月核心 CPI(排除食品與能源) 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

通膨放緩主要受惠於住房成本增速放慢。佔 CPI 權重約三分之一的住房相關價格僅上漲 0.2%，年增 3.6%，為 2021 年初以來最小增幅。不含住房的服務價格同樣僅上升 0.2%，顯示服務業通膨壓力趨緩。

商品價格方面，整體上漲 0.5%，但內部分化明顯。新車價格上漲 0.8%，但二手車與卡車價格下跌 0.4%。受關稅影響較大的類別如家具與休閒用品價格攀升，服飾價格更創一年來最大漲幅。機票價格漲勢放緩，汽車保險則出現下跌。

能源方面，汽油價格大漲 4.1%，成為推升整體 CPI 的主要因素。

政府停擺中的「例外數據」、Fed 決策前最後參考

值得注意的是，此次 CPI 報告原訂 10 月 15 日公布，但因 10 月 1 日起聯邦政府停擺而延後。BLS 特別召回人員編製本報告，因社會安全署需要此數據計算年度生活費用調整 (COLA)。除此之外，所有官方經濟數據編製與發布均已暫停。

這也使 9 月 CPI 成為 Fed 下周利率決策前，唯一能取得的重要官方數據。市場幾乎完全押注 Fed 將降息 1 碼 (25 個基點)。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與決策官員近期對降息步伐展現謹慎態度，試圖在通膨威脅與就業市場疲軟間取得平衡。今年稍早勞動市場轉弱，但裁員人數仍維持低檔。

外界持續擔憂，川普政府推動的全面性關稅恐引發新一輪通膨壓力。不過，9 月通膨數據低於預期，可望暫時緩解部分 Fed 官員對進一步降息的疑慮。