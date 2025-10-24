美9月CPI增幅低於預期 下周Fed料將繼續降息
鉅亨網編譯王貞懿
美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3%，低於市場預期的 3.1%，月增 0.3%，亦低於市場預期的 0.4%，雖較 8 月略為升溫但整體溫和。市場普遍認為，這將支持聯準會 (Fed) 下周持續降息，且 12 月再降息的可能性大增。
核心 CPI 增速創三個月最慢
美國勞工統計局 (BLS) 數據顯示，9 月核心 CPI(排除食品與能源) 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%，創三個月來最慢增速；年增 3%，較 8 月的 3.1% 回落，亦低於預期的 3.1%。
通膨放緩主要受惠於住房成本增速放慢。佔 CPI 權重約三分之一的住房相關價格僅上漲 0.2%，年增 3.6%，為 2021 年初以來最小增幅。不含住房的服務價格同樣僅上升 0.2%，顯示服務業通膨壓力趨緩。
商品價格方面，整體上漲 0.5%，但內部分化明顯。新車價格上漲 0.8%，但二手車與卡車價格下跌 0.4%。受關稅影響較大的類別如家具與休閒用品價格攀升，服飾價格更創一年來最大漲幅。機票價格漲勢放緩，汽車保險則出現下跌。
能源方面，汽油價格大漲 4.1%，成為推升整體 CPI 的主要因素。
政府停擺中的「例外數據」、Fed 決策前最後參考
值得注意的是，此次 CPI 報告原訂 10 月 15 日公布，但因 10 月 1 日起聯邦政府停擺而延後。BLS 特別召回人員編製本報告，因社會安全署需要此數據計算年度生活費用調整 (COLA)。除此之外，所有官方經濟數據編製與發布均已暫停。
這也使 9 月 CPI 成為 Fed 下周利率決策前，唯一能取得的重要官方數據。市場幾乎完全押注 Fed 將降息 1 碼 (25 個基點)。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與決策官員近期對降息步伐展現謹慎態度，試圖在通膨威脅與就業市場疲軟間取得平衡。今年稍早勞動市場轉弱，但裁員人數仍維持低檔。
外界持續擔憂，川普政府推動的全面性關稅恐引發新一輪通膨壓力。不過，9 月通膨數據低於預期，可望暫時緩解部分 Fed 官員對進一步降息的疑慮。
在數據公佈後，美股期貨上漲，美債殖利率與美元同步走跌，顯示投資人押注降息路徑更加明確。交易員已預期 12 月將再次降息。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 數據沙漠中的遲來綠洲！美9月CPI今晚公布 股債雙漲格局面臨轉折
- 美國9月CPI周五出爐！為何股市繁榮可能成為美國經濟最大風險？
- 川普與高市早苗通話：我知道您是安倍晉三非常看好的政治家
- 俄烏戰爭最新進展一次看！烏能源設施遭打擊、俄稱外交解決「非常接近」、川普新回應
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇