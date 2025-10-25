物價焦慮揮之不去！密大10月消費者信心終值探5個月低點 僅比關稅危機時略高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-25 00:24

綜合外媒周五 (24 日) 報導，美國密西根大學 10 月消費者信心指數終值進一步下滑至 53.6，不僅低於兩周前公布的初值 55，更較 9 月的 55.1 惡化，創五個月新低。

密大10月消費者信心指數終值降至53.6，僅略高於今年4月川普關稅宣布之際。(圖:Shutterstock)

今年 4 月川普宣布大幅提高關稅後，消費者信心指數曾跌至 52.2，隨後在夏季逐漸回升，但 10 月的數據僅比 4 月低點略高。

密大 10 月消費者信心終值探 5 個月低點。(圖：ZeroHedge)

高物價仍是主要焦慮來源、政府關門影響有限

密大調查負責人 Joanne Hsu 表示，儘管政府關門成為新聞焦點，但這並非消費者本月最關注的議題。訪談中很少受訪者提及關門，「通膨和高物價仍是消費者最關注的焦點」。

調查顯示，近半數受訪者表示個人財務因持續高物價受到侵蝕。本月「現況指數」大跌至 58.6，創 2022 年 8 月以來最低，購買大宗商品的意願也降至 2022 年以來最低。

長期通膨預期攀升 Fed 面臨考驗

在通膨預期方面，消費者對未來一年的物價漲幅預測從 4.7% 小幅降至 4.6%。然而，五到十年期預期卻從 3.7% 升至 3.9%，對聯準會來說，這是個令人擔憂的訊號，因為 Fed 最重視的就是民眾對其長期控制通膨能力的信心。

長期通膨預期從上個月的 3.7% 上升至本月的 3.9%。(圖：ZeroHedge)

不過，同日稍早公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅低於預期，為 Fed 下周降息提供支持。目前家庭支出狀況好壞參半：雖然食品雜貨通膨放緩，但穀物和非酒精飲料等關鍵品項價格上漲；汽油成本跳漲，汽車保險價格則下跌。

數據能見度受限 就業放緩但裁員有限

本月調查期間正值美國政府關門，除 CPI 報告外，其他官方數據發布全數中斷，讓外界更難掌握經濟實際狀況，而先前數據原本顯示消費支出相當強勁。