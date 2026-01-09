鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-09 06:07

美股週四 (8 日) 走勢分歧，投資人一邊等待最新勞動市場數據，一邊消化美國總統川普針對國防與委內瑞拉議題的強勢表態，資金自科技股輪動撤出，10 年期美債殖利率升 4 個基點，美元漲，油價反彈。

類股輪動衝擊 費半那指收黑 國防類股強彈(圖：shutterstock)

美股週四看似波瀾不驚，實際上資金動向出現明顯變化，投資人拋售先前領漲的科技股，轉向布局能源、消費必需類股與小型股。

與此同時，國防類股漲勢成亮點，川普表示，希望將年度軍事支出提高 50% 至 1.5 兆美元，帶動相關族群走揚。

地緣政治風險同樣牽動市場情緒。川普在受訪時表示，美國可能在多年內主導委內瑞拉，並掌控其石油收入，呼應美國能源部長提出的「無限期」策略；同時，針對格陵蘭的相關議題也持續受到關注。

此外，投資人留意美國最高法院是否將就川普任內加徵關稅合法性作出裁決，美國最高法院將週五 (9 日) 列為意見發布日。

美股週四 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 270.03 點，或 0.55%，收 49,266.11 點。

那斯達克指數下跌 104.259 點，或 0.44%，收 23,480.016 點。

S&P 500 指數上漲 0.53 點，或 0.01%，收 6,921.46 點。

費城半導體指數下跌 138.774 點，或 1.83%，收 7,436.098 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 163.04 點，或 1.03%，收 15,705.56 點。

標普大盤幾近平盤，資金明顯轉向景氣循環與防禦並進，能源、必需消費與非必需消費領漲 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.41%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.50%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.96%。

台股 ADR 幾乎全墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.21%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.65%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.27%。

企業新聞

福特汽車 (F-US) 飆高 4.80% 至每股 14.40 美元。財政部長貝森特表示，財政部正在落實川普總統的「美國汽車貸款利息免稅」政策，該政策允許對汽車貸款利息支付進行稅收抵扣。受此消息提振，多家汽車公司股價喜揚。

通用汽車 (GM-US) 週四走高 3.93% 至每股 85.13 美元，盤後跌超 1%。通用汽車週四宣布公司將提列 71 億美元的特別費用，用於彌補去年第四季因撤出電動車業務和在中國進行重組而造成的損失。

派拉蒙 - Skydance (PSKY-US) 震盪收低 0.81%，Netflix (NFLX-US) 小幅收黑 0.22%。派拉蒙 - Skydance 週四再度重申對華納兄弟探索頻道 (WBD-US) 的收購要約，稱其「全現金全額融資」的每股 30 美元的收購要約「優於」與 Netflix 達成的現有協議。

英特爾 (INTC-US) 週四重挫超 3%，但盤後股價反升約 2%，主因川普在社群平台 Truth Social 發文稱讚英特爾及其執行長陳立武，並強調政府對該公司的投資「非常成功」。

報導指出，歐盟 1 月 20 日將上路《數位網路法案》(Digital Networks Act)，但微軟、Google、亞馬遜、Meta、Netflix 等大型科技公司暫時免受歐盟數位規則改革的影響，僅需自願遵守，無需像電信公司那樣受到強制約束。

華爾街分析

Royce Investment Partners 投資長 Francis Gannon 表示，在基本面長期表現不佳之後，小型股企業的獲利成長可望超越大型股。

他指出：「小型股同時具備相對估值優勢與獲利成長題材。由於它們長時間不受市場青睞，這可能會是小型股一個長週期的開始。」