鉅亨網編譯段智恆 2025-10-24 01:00

‌



《路透》周四 (23 日) 報導，多家全球食品、消費品與汽車大廠周四公布財報優於預期，顯示企業正成功調整成本與供應鏈策略，以消化美國總統川普施行的高額關稅壓力，緩解投資人對企業獲利受損的疑慮。

全球企業展韌性！削成本、漲價格化解川普關稅衝擊(圖：REUTERS/TPG)

多國製造商削減成本 財報優於預期

‌



今年以來，全球企業承擔的關稅成本估計超過 350 億美元，為 1930 年代以來最高。儘管供應鏈中斷、消費信心疲弱與原物料價格上升，多數企業仍展現出驚人的應變能力。

瑞典汽車製造商富豪汽車 (Volvo Cars) 第三季財報遠優於分析師預期，股價單日飆升逾 40%，主因其執行長塞繆爾森 (Hakan Samuelsson) 主導的削減成本計畫提前奏效。該公司為最受美國進口關稅影響的歐洲車廠之一，出口至美國的車輛多數來自歐洲。毛利率由上一季的 17.7% 提升至 24.4%，並計畫將部分混合動力車型產能轉移至美國，以降低關稅衝擊。

從愛迪達到孩之寶 全球品牌化解關稅成本

目前，富裕族群的支出仍支撐美國整體消費力道，但低收入與中等收入家庭因通膨擔憂而更趨謹慎。市場觀察認為，企業透過轉嫁成本與削減開支，暫時穩住了獲利能力，為美歐股市近期反彈提供支撐。

歐洲方面，瑞典衛生紙大廠 Essity 宣布裁員並拆分消費業務，以因應餐飲與飯店需求疲弱的挑戰；法國輪胎製造商米其林則因北美市場疲軟，下修 2025 年營運展望。

關稅陰霾仍存 但企業展現韌性

雖然部分企業仍面臨艱困環境，但整體財報表現優於預期，提振投資人信心。據統計，在已公布財報的美國標普 500 指數成分股中，87% 企業獲利超出分析師預估。歐洲企業第三季盈餘平均成長僅 0.2%，仍為 2024 年第一季以來最疲弱表現，但優於市場原先預期的衰退幅度。

分析人士指出，儘管川普持續將貿易政策作為外交談判工具，企業仍透過成本控制、產能轉移與價格調整展現出強勁的適應力。瑞典富豪汽車的股價飆升被視為市場信心回溫的象徵，也帶動歐美股市延續漲勢。