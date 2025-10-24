全球企業展韌性！削成本、漲價格化解川普關稅衝擊
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周四 (23 日) 報導，多家全球食品、消費品與汽車大廠周四公布財報優於預期，顯示企業正成功調整成本與供應鏈策略，以消化美國總統川普施行的高額關稅壓力，緩解投資人對企業獲利受損的疑慮。
多國製造商削減成本 財報優於預期
今年以來，全球企業承擔的關稅成本估計超過 350 億美元，為 1930 年代以來最高。儘管供應鏈中斷、消費信心疲弱與原物料價格上升，多數企業仍展現出驚人的應變能力。
瑞典汽車製造商富豪汽車 (Volvo Cars) 第三季財報遠優於分析師預期，股價單日飆升逾 40%，主因其執行長塞繆爾森 (Hakan Samuelsson) 主導的削減成本計畫提前奏效。該公司為最受美國進口關稅影響的歐洲車廠之一，出口至美國的車輛多數來自歐洲。毛利率由上一季的 17.7% 提升至 24.4%，並計畫將部分混合動力車型產能轉移至美國，以降低關稅衝擊。
英國消費品巨頭聯合利華 (UL-US) 也交出優於預期的銷售成績，在北美美容產品需求強勁帶動下，實現整體營收成長。執行長費南德茲 (Fernando Fernandez) 表示，公司持續簡化組織、專注高毛利高端產品，以抵銷成本壓力。
從愛迪達到孩之寶 全球品牌化解關稅成本
德國運動品牌愛迪達 (Adidas) 本周上調全年營運獲利預測，稱已成功緩解部分美國關稅帶來的額外支出。美國玩具製造商孩之寶 (HAS-US) 則調升全年財測，預期假期旺季與數位遊戲業務將推動銷售成長，即使宏觀經濟不確定性仍令美國消費者支出趨於保守。
目前，富裕族群的支出仍支撐美國整體消費力道，但低收入與中等收入家庭因通膨擔憂而更趨謹慎。市場觀察認為，企業透過轉嫁成本與削減開支，暫時穩住了獲利能力，為美歐股市近期反彈提供支撐。
歐洲方面，瑞典衛生紙大廠 Essity 宣布裁員並拆分消費業務，以因應餐飲與飯店需求疲弱的挑戰；法國輪胎製造商米其林則因北美市場疲軟，下修 2025 年營運展望。
關稅陰霾仍存 但企業展現韌性
雖然部分企業仍面臨艱困環境，但整體財報表現優於預期，提振投資人信心。據統計，在已公布財報的美國標普 500 指數成分股中，87% 企業獲利超出分析師預估。歐洲企業第三季盈餘平均成長僅 0.2%，仍為 2024 年第一季以來最疲弱表現，但優於市場原先預期的衰退幅度。
分析人士指出，儘管川普持續將貿易政策作為外交談判工具，企業仍透過成本控制、產能轉移與價格調整展現出強勁的適應力。瑞典富豪汽車的股價飆升被視為市場信心回溫的象徵，也帶動歐美股市延續漲勢。
不過，觀察人士提醒，若關稅持續升高或新制裁出現，仍可能壓抑通膨降溫與全球供應鏈穩定性。投資人將密切關注接下來的財報季與政策動向，尋找企業調整策略的持續性。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數小幅走高、美債殖利率攀升 投資人靜待通膨數據
- 油價飆升！美債止漲回跌 通膨再成市場焦點
- 避險基金規模飆至5兆美元 創18年來最大資金流入
- 〈財報〉AI熱潮救不了車用晶片！意法半導體下修全年財測 股價重挫
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇