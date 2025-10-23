中國商務部：中美10/24至10/27在馬來西亞舉行經貿磋商

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-23 15:00

中國商務部新聞發言人周四（23 日）宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰將於 10 月 24 日至 27 日率團赴馬來西亞，與美方舉行經貿磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話共識，磋商中美經貿關係重要問題。

中國商務部宣布，中美10/24至10/27在馬來西亞舉行經貿磋商。（圖：新華網）

據美國《Fox Business》報導，美國財政部長貝森特周三接受採訪時表示，他與美國貿易代表格里爾將前往馬來西亞，與中方官員會面，尋求緩和中方稀土出口管制升級態勢。

他說：「我今晚（周三）就要出發了，格里爾已經啟程前往吉隆坡。本周六和周日，我們將在馬來西亞與中方官員會面。」

貝森特稱中方提出的許可制度「既不可行，也不可接受」。他說，如果美中無法通過談判促使中方暫停相關計畫或獲得其他緩解措施，美國和西方盟友正考慮應對方案，但他沒有透露具體細節。

貝森特希望雙方能在本周末解決此事，「讓兩國領導人能以更積極的基調展開會談」。

他表示，如果在美國總統川普第二任期內首次美中元首面對面會晤中，雙方只能忙於解決問題，而非展開更具建設性的對話，那「十分可惜」。

另據《路透社》報導，川普周三在白宮與北約（NATO）秘書長呂特會面時提到，他預計下周在韓國與中方會晤時，雙方將達成一系列協議，內容可能涵蓋中方恢復購買美國大豆等議題。