美元上半年貶逾10%、貴金屬狂飆！不畏短期回檔 摩根資管揭「看漲」黃金3大關鍵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-23 19:30

‌



摩根資產管理今（23）日發表 2025 年第四季市場展望，指出隨著聯準會（Fed）在九月開啟近年來的首次降息，市場普遍預期美國經濟將迎來「軟著陸」，也使風險性資產相對有利，但匯市與貴金屬的趨勢則呈現兩極化發展：摩根資產管理指出，美元雖承壓、但地位難撼動，黃金則坐擁三大助升因素而可望續「牛」。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰(右)、環球市場策略師林雅慧（左）。（鉅亨網資料照）

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，在美股持續創高、非農就業人數下滑、以及川普政府不斷出招下，市場對於風險性資產的信心開始出現雜音。但商業固定投資目前仍處於增長狀態，企業對 AI 的資本支出也在擴張，導入 AI 應用的企業比重在未來六個月內預期也會持續成長，可見美國經濟整體仍處於擴張狀態。

‌



許長泰指出，特別的是，全球經濟在擴張，但黃金走勢卻是同步看好。過去長期以來，金價走勢與美國 10 年期抗通膨債券的走勢為正相關，但自 2022 年後，兩者走勢卻出現明顯「脫鉤」。

林雅慧表示，雖然美國經濟仍維持擴張，為軟著陸奠定基礎，但驅動外匯趨勢的關鍵在於「利率」差異。回顧今年表現，美元上半年表現極弱，一口氣貶值了約 10 個百分點，雖在下半年出現反彈，將年內貶值幅度收斂至約 8 個百分點，但展望未來，在 Fed 預計將處於降息週期的環境下，美元將面臨一系列變數。

與美元的承壓不同，林雅慧認為，黃金的走勢近兩年可說是一場「亮麗的演出」，即使近期從高位出現約 7 個百分點的震盪或技術性回檔，但中期牛市行情仍有延續的機會。由於黃金投資更著重於追蹤驅動因素的持續性，因此很難設定具體目標價。她認為目前推升黃金來自三大利多：

1. 各國央行買盤的結構性需求： 俄烏戰事後，許多央行開始進行外匯儲備分散，這被視為一個結構性的逢低佈局情境。特別是中國人民銀行，相較於已開發市場央行，其在黃金儲備的配置上仍有持續增加的空間。

3. 投資工具的應用與買盤強勁：在今年第二季度至第三季度，黃金 ETF 買盤都「非常非常的強勁」，這反映投資人規避主流貨幣走貶風險，並在股市上漲過程中尋求多樣化配置的需求。