「反內卷」政策加持！瑞銀估中國今年GDP成長4.8-4.9%「十五五」拋3大推進方向
中共二十屆四中全會閉幕後，外界對涵蓋 2026 年至 2030 年的「十五五規劃」高度關注，會中並聚焦三大宏觀主題。瑞銀投行中國經濟學家張寧博士表示，預計中國全年 GDP 增速或可達 4.8-4.9%，這項預測顯示出中國經濟的穩健增長趨勢。
張寧指出，「十五五」規劃的隱性 GDP 增長目標將有所放緩但仍穩健，約在 4.5-5.0% 之間。此外，規劃重申了到 2035 年將人均 GDP 提高到中等發達國家水準（25,000-30,000 美元之間）的長期目標。
四中全會的公告簡要概括了「十五五」規劃的主要戰略目標和宏觀主題，張寧認為，新五年規劃將聚焦於高品質發展、大幅推進科技自立，並持續提高人民生活水準。公告將建設現代化產業體系、加快科技創新自立和提振內需（尤其是消費）列為三大宏觀主題。
在科技層面，瑞銀預計中國將「全面強化」科技創新自立，加速原始創新和關鍵核心技術攻關，預計研發支出增長目標將再次設定為「年均複合增速超過 7%」。
在擴大內需方面，新五年規劃提出要「大力」提振居民消費，並可能繼續維持「居民人均收入增長與 GDP 增長同步」的目標。此外，新規劃也將「穩步」推進降碳，可能將非化石能源消費占比目標定在 25%。
除了總體經濟目標，摩根資產管理也對中國的微觀消費市場變化表示關注。摩根觀察到，儘管中國家庭消費進入週期性疲軟，但官方的「反內卷」政策與即將推出的「十五五規劃」正替市場增添額外信心 。
摩根資產管理分析，中國民眾的消費行為已從過去幾年的「緊縮」正逐步往「中性」狀態前進 。在政策扶持下，民眾對家用電器的消費有所增長，且存款金額持續下降，反映消費趨於活躍 。
